Vladimir Poutine et Sergueï Choïgou lors d'une cérémonie officielle à Moscou.

Atlantico : Le Kremlin semble s’être donné six mois pour construire une nouvelle idéologie nationale pour la Russie ? Quel est ce projet ? En quoi consiste-t-il ? Qui est à l’origine de ce projet ? Est-ce une idée de Vladimir Poutine ?

Viatcheslav Avioutskii : Il est important avant tout de rappeler que la Russie n’est pas un Etat-nation dans le sens occidental du terme comme la nation française, allemande ou américaine. La Russie est un empire en réalité. Cela conduit à une idéologie impériale.

Ce projet idéologique que les Russes sont en train de développer et de construire, pour tourner la page de l’URSS, a beaucoup de mal à émerger.

A l’époque soviétique, il y avait une idéologie communiste clairement identifiée. Elle pouvait être exportée. Après la fin de l'Union soviétique, on va émerger en Russie une idéologie, si on peut le dire, beaucoup moins politique (ex. un projet politique le communisme, le capitalisme etc.), mais plutôt identitaire qui s'adresse aux valeurs uniques du peuple russe. Ce qu'on on constate ce projet identitaire a beaucoup de mal à émerger. La Russie est à la recherche de son identité. Elle n’arrive pas bien à définir cette identité. Il y a beaucoup de composantes au sein de la Russie. Je parle surtout des composantes ethniques car la Russie est un empire multiethnique, certes avec l'ethnie russe qui prédomine, mais aussi avec une présence historique d'une centaine d'autres groupes ethniques (Tatars, Tchétchènes, Bachkirs, Bouriates). Dans les années 1990, une tentative de créer une identité libérale, inclusive a été expérimentée et avec la création d'une fédération asymétrique dans laquelle la relation entre les Russes plus nombreux et les autres communautés ethniques, largement minoritaires, a été rééquilibrée. Plus de droits ont été données aux Républiques "ethniques" non-russes qu'aux régions historiquement et majoritairement russes. Or, ce projet libéral a été miné par un séparatisme tchétchène qui a mis en cause l'intégrité territoriale de la Russie post-soviétique, en montrant les limites du "fédéralisme à la carte".. D’autres Républiques se sont ensuite opposées à Moscou. Ce modèle a été progressivement démonté par Vladimir Poutine qui n'est pas parvenu à trouver une solution politique au conflit tchétchène, en préférant une solution militaire, ce qui explique aussi paradoxalement son choix de la guerre au lieu des négociations en Ukraine.

Toutefois, Vladimir Poutine ne peut ignorer la présence des ethnies non-russes au sein de la Fédération dont la culture et les valeurs peuvent être très différentes de celle des Russes ethniques. C'est pour cette raison qu'il essaie de faire du bricolage idéologique pour créer une sorte de consensus. Il cherche à proposer une idéologie qui conviendrait à l'ensemble de la population de la Russie, ce qui n'est pas évident. Toutefois, la fabrication de cette nouvelle idéologie a beaucoup de mal à avancer. On constate que pour le moment le Kremlin Il n’a pas de réelle stratégie ou de débat dans la société pour façonner une identité commune et pour permettre de rallier tout le monde à cette identité commune.

La Russie en réalité s’est tournée vers le conservatisme et le traditionalisme. Ce virage a commencé à partir de 2009. Cela s’explique par la volonté de Vladimir Poutine de trouver un socle commun « traditionnel » et « conservateur » chez les nationalistes russes, qui ne sont pas majoritaires, et chez les minorités musulmanes. La communauté musulmane russe constitue autour de 10% de la population (Malachenko, Aleksei. « Islam et politique en Russie », Outre-Terre, vol. 19, no. 2, 2007, pp. 205-215. Islam et politique en Russie ). En proposant ce socle "traditionnaliste", Vladimir Poutine a tendu une perche aux communautés musulmanes qui vivaient aussi, depuis la fin de l'Unions soviétique, une sorte de réveil religieux et ethnique en se tournant vers leurs racines. Vladimir Poutine a cherché ce socle de conservatisme qui vise la promotion des valeurs traditionnelles qui réunissent l’orthodoxie, l’islam, le bouddhisme et d’autres religions.