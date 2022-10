Le droit à l’optimisme : François Lenglet le prend et y croit pour 2023. Il a peut-être raison

François Lenglet.

Le livre de François Lenglet aurait pu s’appeler : « Tout n’est pas foutu ». Mais le titre avait déjà été utilisé... Peu importe cet opus est très démonstratif.

A partir de toutes les mauvaises nouvelles qui nous submergent - chute du pouvoir d'achat, explosion des prix de vente, tensions sociales, persistance du Covid-19, guerre sans fin en Ukraine, hausse incontrôlable de la dette... sans oublier les menaces climatiques.

Depuis presque 10 ans que nous sommes sortis de la crise financière mondiale, on a l’impression que tout s’acharne à brouiller l’horizon, l’économie et la finance, la géopolitique et la politique.

Après les gilets jaunes qui ont pourri la vie pendant plus d’un an, c’est le Covid qui a bloqué toute activité, puis la guerre folle des Russes contre l’Ukraine. La majorité des économistes nous annoncent une récession sévère en 2023. Et qui dit récession, dit inflation, chômage, brutalités sociales etc. …

Et c’est vrai que dans un tel contexte, les peuples ont le droit de se désoler puis de se révolter, comment, contre qui, nul ne le sait exactement. Ce que l’on sait, c’est que les peuples glissent vers le populisme qui pourrait leur apporter des solutions. Ce qui est évidemment faux. Le populisme des" Brexiters " a conduit la Grande-Bretagne au chaos, et beaucoup d’autres dans l’autocratie.

L’année 2023 s’annonce désastreuse mais François Lenglet affirme que tout est encore possible. Tout est encore possible, parce que le pire n’est jamais sûr et que la crise finit par nous rendre intelligent.

Il a raison, Lenglet, d’être optimiste, parce que l’Europe existe et que les difficultés ont renforcé les mécanismes de solidarité, parce que les mécanismes de marché finissent par corriger les excès de prix, parce que les entreprises sont formidablement résilientes, qu’il existe un potentiel d’innovations considérables… etc.

Alors François Lenglet sera-t-il reçu avec confiance? Difficile à dire parce que le commerce de la peur a toujours plus d’audience que le commerce de la vérité des facteurs de redressement. Les peuples détestent les mauvaises nouvelles mais se complaisent dedans parce qu’ils ne croient pas les bonnes nouvelles.

Au moment du Covid, la majorité des économistes et des analystes prévoyaient une catastrophe économique mondiale avec la faillite d’entreprises par milliers et un chômage écrasant. Les mêmes économistes ne voulaient pas croire que les efforts des gouvernements occidentaux auraient des effets positifs. C’est pourtant ce qu’il s’est passé. Au lendemain du Covid, tous les pays qui avaient protégé leurs actifs ont rebondi de façon très spectaculaire. L’activité et l’emploi ont grimpé comme jamais, mais l’explosion de la demande mondiale a, dans le même temps, mis les prix sous tension. D’où un début d’inflation que la guerre stupide et meurtrière en Ukraine a boosté de façon dangereuse avec la clef des risques de pénurie dans beaucoup de secteurs.

Mais là encore, quelques observateurs, chefs d’entreprise, savent que l’économie peut se redresser et trouvera des points d’équilibre. Les dirigeants d’entreprises ne sont pas là pour pleurer, mais pour s’adapter et repartir. Innover et imaginer un monde meilleur.

François Lenglet a très bien compris que nous allions vivre une transformation sans précédent sur le terrain économique et social.

On a donc le droit d’être optimiste. Le problème, c’est qu’on a aussi le devoir de prévoir un délai de transformation qui sera très long. On ne combinera pas la question de la fin du mois avec celle de la fin du monde en 2023. Il nous faudra 20 ou 30 ans. On ne combinera pas les objectifs de court terme avec les contraintes de long terme en une année 2023. Et cette transformation nécessite une connaissance profonde des mécanismes de transformation. Pour ne prendre qu’un seul exemple, on ne passera pas de la voiture thermique à la voiture électrique parce qu’un président de la République l’aura décidé pour des raisons politiques, ou alors il faudra le faire en une ou deux générations. Question de technologie, de process, de fabrication, de mode de vie et de travail.

Les risques de l’optimisme sont de ne prendre en compte que des facteurs techniques, technologiques ou organisationnels …Parce que ces mécanismes sont aussi faits pour et par des hommes et des femmes. Il y a donc des facteurs psychologiques et politiques à prendre en compte. Question de morale et de confiance, d’éducation, de formation. Le principal risque n’est pas économique ou technique ou même financier, il est dans l’acceptation du changement. Ce qui n’est pas gagné. Mais les économistes n’y sont pour rien.