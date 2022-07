Le débat sur le pouvoir d’achat ouvre la voie à des solutions « libérales » et isole de plus en plus l’extrême gauche

L’Assemblée nationale a voté le texte qui encourage et élargit les accords d'intéressement en entreprise, l’extension des primes Macron, une mesure-clef du projet pouvoir d’achat.

L’Assemblée nationale a donc voté le texte qui encourage et élargit les accords d'intéressement en entreprise, l’extension des fameuses primes Macron, une mesure-clef du projet pouvoir d’achat, qui était combattu violemment par la coalition de gauche « Nupes ». Cette extrême gauche préfère priver ses électeurs d’une prime et d’une réforme qui élargit les mécanismes de participation et d’intéressement, essentiellement pour des raisons idéologiques. Du coup, les députés d’extrême gauche antisystème s’isolent…

Ce dispositif d’intéressement a été voté par 288 voix contre 90, l'article 3, le plus important, concerne les primes liées aux résultats dans les petites entreprises de moins de 50 salariés. Et ouvre la voie, évidemment selon le ministre du Travail, Olivier Dussopt, à un mécanisme de « simplification » et de « facilitation » pour le « partage de la valeur » au sein de l'entreprise. Cet article est important puisqu’il permet un dispositif d'intéressement sur « décision unilatérale » de chefs d'entreprise. « Soit en l'absence d'institutions représentatives du personnel, et c’est fréquent puisque les syndicats ne sont pas représentés dans les petites et moyennes entreprises, soit en cas d'échec des négociations, quand l'entreprise n'est pas couverte par un accord de branche agréé prévoyant un dispositif d'intéressement.

En clair, les primes dépendraient fortement de la situation financière de l’entreprise et ses besoins en emploi. Donc, le système équilibre la situation et sécurise son avenir, tout en permettant aux salariés de profiter du « gâteau » au moment où ils en ont besoin, ce qui est le cas. Au passage, le texte propose d'allonger la durée des accords d'intéressement de trois à cinq ans.

Pour l’extrême gauche, pas question d’approuver un dispositif très « capitaliste » ou « ultralibéral ». Les députés LFI, écologistes et communistes n’ont peur ni des mots, ni des invectives. Ils ont rejeté en bloc l'article en réclamant des augmentations de salaires plutôt que des primes.

Pour eux, « C'est un leurre complet, un système qui permet aux patrons d’éviter toute hausse de salaire réelle », selon Aurélie Trouvé de la France insoumise. Le communiste Pierre Dharréville est plus clair et honnête. Il y voit là une « logique libérale » de dérégulation. Et il a raison… Sauf qu’avec ces apriori politiques, les salariés ne toucheraient finalement rien.

Pour le ministre de l’économie, l’objectif est clair, il s’agit d’augmenter le pouvoir d’achat sans augmenter les impôts ou les cotisations, et sans pour autant augmenter la charge d’endettement public.

Dans les différents courants de la majorité présidentielle, on a beau jeu de rappeler que les membres de la coalition de gauche Nupes affiche « méconnaissance totale du monde de l'entreprise ». Chez les LR, Thibault Bazin a jugé que la mesure va « dans le bon sens », malgré des « freins » persistants pour les petites entreprises.

Pour beaucoup d’observateurs qui appartiennent au monde des affaires, ces débats sont très pénibles mais ils rapprochent le pouvoir législatif des réalités. « Il ne s’agit pas de savoir si la mesure est libérale ou pas, il s’agit de savoir si elle est efficace ou non et tout ce qui concourent à partager le bénéfice de l’entreprise, à freiner les ponctions fiscales et à favoriser le travail, tout cela va dans le bon sens. »

Les mêmes discussions sont programmées quand il s’agira d’adopter un dispositif pour encourager le paiement des RTT. La majorité des salariés sont pour, l’extrême gauche est contre, parce que ça reviendrait à revenir sur les 35 heures.

Quant au débat qui va s’ouvrir à propos de la transition écologique ou des mesures de restriction en cas de coupures de gaz, il risque d’être sanglant. Pour l’instant, on ne se sait rien de la façon dont le gouvernement va gérer ce problème, mais ce qu'on commence à percevoir, c’est qu'une grande majorité de la classe politique serait plutôt favorable à des mesures d’incitation ou de dissuasion. Appliquer des systèmes de bonus/malus aux consommateurs d’énergies pour les encourager à la frugalité.

