Le Covid-19 tue sans compter en Guyane : mais elle ne veut pas appeler à la vaccination

Devant un centre de vaccination contre la Covid-19 à Cayenne, en mai 2021.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

En Guyane, y'a quelque chose qui marche à peu près : la base de Kourou et la fusée Ariane. Pour le reste, c'est sans espoir. Une criminalité envahissante. Une pauvreté galopante. Une grande partie de la Guyane vit sous perfusion de la Caf : on appelle ça « l’argent braguette ».

A cela est venu s'ajouter le Covid-19 qui fait là-bas des ravages bien plus meurtriers qu'en métropole. Or, seulement 30% des Guyanais ont accepté de se faire vacciner. On trouve le même chiffre accablant chez le personnel hospitalier (à l'exception des médecins et des infirmières). Le parti indépendantiste fondé par Christiane Taubira bloque des centres de vaccination. Le maire de Cayenne est sur la même ligne.

Que se passe-t-il donc ? Une partie des Guyanais estime que le vaccin est une invention diabolique des Blancs pour inoculer on ne sait quelle maladie aux habitants de ce département. Une autre – ce sont souvent les mêmes – considère que le vaudou est plus efficace contre le virus que le vaccin !

Christiane Taubira était interrogée sur cette situation qu'on peut juger dramatique. On lui a demandé d'appeler à la vaccination car sa voix compte en Guyane. Sa réponse a de quoi désespérer de son intelligence ; « Je n'ai pas vocation à appeler à la vaccination. N'étant pas en responsabilité, je n'ai pas les éléments pour trancher » !

Les éléments sont pourtant à sa portée : des chiffres de mortalité effrayants. Mais l'ancienne garde des Sceaux ne veut rien dire qui pourrait la couper des masses populaires guyanaises. Elle est leur chef, donc elle les suit... On a envie de demander à Christiane Taubira si elle pense que la Guyane est encore un département français.

Vaccination, étalage de vertu et tyrannie des petites décisions

Covid-19 : la rentrée scolaire a eu lieu et voilà pourquoi il est trop tôt pour un ouf de soulagement

Anthropause : les oiseaux ont nettement profité de l’absence des humains pendant la pandémie

L’attitude réfractaire à la vaccination est un symptôme du malaise français, et voici pourquoi