Langue française, toutx va très bien mixe lu Marquis.e !

Le Français va très bien ![1] titre le collectif Les linguistes atterrés dans un manifeste qui vient d’être publié dans la collection Tracts de Gallimard. Ces spécialistes s’agacent des « idées fausses » que diffuseraient les « puristes » du français correct, incapables, selon eux, de faire « la différence entre une faute et une évolution ». Pour défendre un usage plus ouvert de notre langue, ils nous somment d’accepter, sauf à rejoindre les rangs de ces affreux conservateurs, que « le français n’est plus la langue de Molière », que « l’écriture numérique n’@bime pas le français », que « le Franglais n’existe pas » ou encore que l’écriture inclusive ne fait pas courir un péril mortel à notre la langue, comme l’affirme l’Académie française. Si, nous reconnaissons bien volontiers qu’une langue figée, incapable d’accueillir de nouveaux termes et de s’adapter dans le temps aux usages de ses locuteurs est une langue morte ; trop d’éléments récents nous empêchent d’entonner avec Les linguistes atterrés l’air de « tout va très bien, Madame la Marquise ».

L’effondrement du niveau des élèves de CM2 en orthographe n’est pas un fantasme. Une enquête[2] publiée en décembre par le ministère de l’Éducation nationale révèle que le nombre d’erreurs sur une même dictée a doublé depuis 1987. Il est vrai que les heures consacrées à l’enseignement du français entre le primaire et le collège ont été réduites de plus de 522 heures sur l’ensemble de la scolarité d’un élève entre 1968 et 2015[3]. La tendance ne s’est malheureusement jamais inversée. Si nos linguistes ne contestent pas directement ce constat, ils en minimisent l’importance. Leurs solutions ? Casser le thermomètre en supprimant la pratique des dictées et généraliser l’usage, y compris à l’école, des logiciels de correction orthographique. Ils reconnaissent pourtant que l’orthographe n’est pas inutile puisqu’elle « permet à tous et à toutes de partager un code graphique commun »[4]. Voilà le danger, laisser se dissoudre tout ce qui nous est commun ! Les attaques récentes contre notre langue visent à la politiser, à l’instrumentaliser dans des combats identitaires. L’universel s’efface devant le communautarisme.

Le développement de l’écriture inclusive en est la parfaite illustration. Sami Biasoni, qui a dirigé Malaise dans la langue française[5], souligne que cette écriture introduit une rupture majeure et préjudiciable à un débat public ou scientifique apaisé. La langue n’est plus le véhicule neutre des idées. En effet, selon que vous utilisiez ou non cette graphie, avant même d’avoir échangé un argument, vous êtes classé dans le camp du progrès ou dans celui de la réaction. La discussion est immédiatement faussée. C’est une assignation à résidence idéologique ! Alors, quand la ministre de l’Enseignement supérieur cautionne l’utilisation de cette écriture dans des sujets d’examens, comme cela a été le cas récemment à l’université Lyon 2 (avec un encouragement à répondre également sous cette forme), en affirmant que c’est l’expression de la liberté académique[6] de chaque enseignant, elle méconnaît gravement la réalité du projet politique sur lequel celle-ci repose.

Le point médian, par exemple, n’a pas seulement vocation à décliner le féminin et le masculin, il poursuit également un rôle plus militant. Il déstabilise le regard qui n’y est pas habitué. Il bouleverse l’ordre. Les activistes du genre appellent cela, introduire « le tumulte ».

D’Edward Saïd à Elsa Dorlin, la tradition du tumulte vise à porter le débat politique dans une dimension dans laquelle on ne l’attend pas. En bouleversant la langue en la rendant irrégulière, on la politise. Le point médian, l’application de nouvelles règles de grammaire, le recours à des pronoms neutres comme « iel » ou « celleux » sont quelques-unes des pratiques qui, pour les héraults de la théorie du genre, permettent de « bousculer l’évidence du genre » et d’imposer leur nouvel imaginaire. Une fois la dynamique de déconstruction enclenchée, rien ne doit l’arrêter. En effet, la pratique du tumulte comme de la provocation nécessite une réinvention permanente, à défaut de quoi le public risque en s’habituant aux formes proposées de ne plus vraiment les remarquer. Elles perdraient aussitôt leur pouvoir subversif. C’est ainsi que le sujet d’examen de l’université Lyon 2, ne s’est pas contenté de l’usage du point médian – déjà trop consensuel – mais à inventer de nouveaux mots pour les dégenrer totalement ; « touz » remplace « tous et toutes », « al » est utilisé à la place de « il ou elle »… La boîte de pandore est ouverte… la surenchère n’est pas près de s’arrêter et notre langue va en souffrir.

Dans leur argumentation, Les Linguistes atterrés ne expliquent que la langue évolue en fonction de son usage, à travers le temps. Soit ! Mais, pour l’écriture inclusive, le schéma est radicalement différent. Elle nous est imposée par des militants. Ce ne sont pas les Français qui font le choix de l’utiliser. Au contraire, en mars 2023, l'IFOP et Havas Paris ont publié une étude sur la perception de certains concepts « woke ». Alors que la cancel culture, l'écriture inclusive et la discrimination positive gagnent en notoriété, leur approbation semble en revanche s'essouffler. En effet, l'écriture inclusive ne recueille plus que 30 % d'approbation. En 2017, un sondage Harris Interactive établissait que 75 % des Français y étaient favorables. Plus ces derniers constatent à quoi ils ont à faire, plus ils s’en détournent. Le développement de l’écriture inclusive n’est donc clairement pas le résultat d’une évolution naturelle de la langue. C’est la conséquence d’un putsch mené par des activistes qui savent très bien ce qu’ils font.

Quant à Molière… Nos linguistes nous invitent à nous détourner de ce totem qui ne serait plus représentatif. Il est indiscutable que la langue a évolué depuis le 17° siècle. Pourtant Molière est resté tellement moderne qu’il avait déjà dénoncé, dans les Femmes Savantes, la « cancel culture » et les « sensitivity reader » qui censurent, réécrivent et interdisent l’usage de certains mots :

« Pour la langue, on verra dans peu nos règlements,

Et nous y prétendons faire des remuements,

Par une antipathie ou juste, ou naturelle,

Nous avons pris chacune une haine mortelle

pour un nombre de mots, soit ou verbes ou noms,

que mutuellement nous nous abandonnons,

contre eux nous préparons de mortelles sentences,

Et nous devons ouvrir nos doctes conférences

Par les prescriptions de tous ces mots divers,

dont nous voulons purger la prose et les vers » [7].

Tout était dit ! Aujourd’hui, nous avons plus que jamais besoin de lui pour comprendre les folies de notre époque. Alors, le français a été, est, et restera la langue de Molière !