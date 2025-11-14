ATLANTI-CULTURE

14 novembre 2025

"L’amour moderne" de La Rochefoucauld : On ne sait jamais ce que nous réserve le passé…

Nostalgie et humour impertinent ! Le livre vient de recevoir le prix le prix Interallié De : Louis-Henri de La Rochefoucauld Robert Laffont - Collection Pavillons Publication le 21 août 2025 256 pages 20 €