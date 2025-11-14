"L’amour moderne" de La Rochefoucauld
ATLANTI-CULTURE
14 novembre 2025
"L’amour moderne" de La Rochefoucauld : On ne sait jamais ce que nous réserve le passé…
Nostalgie et humour impertinent ! Le livre vient de recevoir le prix le prix Interallié De : Louis-Henri de La Rochefoucauld Robert Laffont - Collection Pavillons Publication le 21 août 2025 256 pages 20 €
