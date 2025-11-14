POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

"L’amour moderne" de La Rochefoucauld

Blurred background"L’amour moderne" de La Rochefoucauld

ATLANTI-CULTURE

14 novembre 2025

"L’amour moderne" de La Rochefoucauld : On ne sait jamais ce que nous réserve le passé…

Nostalgie et humour impertinent ! Le livre vient de recevoir le prix le prix Interallié De : Louis-Henri de La Rochefoucauld Robert Laffont - Collection Pavillons Publication le 21 août 2025 256 pages 20 €

Photo of Rodolphe de Saint Hilaire pour Culture-Tops
Rodolphe de Saint Hilaire pour Culture-Tops Go to Rodolphe de Saint Hilaire pour Culture-Tops page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

L’amour moderne , Louis-Henri de La Rochefoucauld , Robert Laffont , roman

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Rodolphe de Saint Hilaire pour Culture-Tops image
Rodolphe de Saint Hilaire pour Culture-Tops

Rodolphe de Saint Hilaire est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).