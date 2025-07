Turquie

L’Allemagne, idiote utile des stratégies d’influence d’Erdogan en Europe

De la DITIB aux 900 mosquées jusqu’au parti DAVA lancé en 2023, les organisations liées à l’AKP tissent en Allemagne un maillage politique et religieux toujours plus dense. Soutenu par quelque 65 % des électeurs turcs outre-Rhin, Erdoğan y promeut ses positions anti-kurdes et anti-israéliennes, profitant d’un personnel politique allemand souvent silencieux ou accommodant. La nouvelle loi sur la citoyenneté promet d’élargir encore ce vivier électoral, tandis que les symboles kurdes restent interdits et que les drapeaux pro-Hamas fleurissent sur les campus. Face à cette offensive d’influence, seule une prise de position ferme en faveur des valeurs occidentales – et des alliés kurdes et israéliens – pourrait enrayer l’ascendant d’Ankara.