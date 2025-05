VITAMINE D

La vitamine D permet-elle de prévenir le cancer colorectal ? Voilà ce que dit la recherche en l’état

Face à la progression du cancer colorectal, en particulier chez les jeunes adultes, la vitamine D attire l’attention des chercheurs. Si les données observationnelles et les études en laboratoire suggèrent un effet protecteur, les essais cliniques offrent des résultats plus nuancés. Prometteuse mais encore loin d’être une solution miracle, la vitamine D s’inscrit dans une réflexion plus large sur la prévention, où la prudence reste de mise.