POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Le pape Léon XIV reçoit une croix, une étole et un vêtement liturgique lors de la signature d'une déclaration commune avec le patriarche œcuménique Bartholomée Ier, au Patriarcat œcuménique, à Istanbul, le 29 novembre 2025, durant son premier voyage apostolique.

Le pape Léon XIV reçoit une croix, une étole et un vêtement liturgique lors de la signature d'une déclaration commune avec le patriarche œcuménique Bartholomée Ier, au Patriarcat œcuménique, à Istanbul, le 29 novembre 2025, durant son premier voyage apostolique.

© DILARA SENKAYA / AFP

RELIGION

9 décembre 2025

La Turquie, modèle parfait de cohabitation religieuse ou les étranges œillères de Léon XIV

Alors que le pape Léon XIV salue la Turquie comme un « modèle de coexistence » entre les religions, cette vision tranche avec la réalité de la marginalisation persistante des communautés chrétiennes. Derrière l’image d’harmonie religieuse promue par Ankara, le pays porte l’héritage d’un siècle de violences, de politiques d’État assimilationnistes et de discriminations structurelles.

Photo of Gaetano Masciullo
Gaetano Masciullo Go to Gaetano Masciullo page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Gaetano Masciullo image
Gaetano Masciullo

Gaetano Masciullo est un philosophe italien, auteur et journaliste indépendant. Il s'intéresse principalement aux phénomènes modernes qui menacent les racines de la civilisation chrétienne occidentale.