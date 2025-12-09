RELIGION

La Turquie, modèle parfait de cohabitation religieuse ou les étranges œillères de Léon XIV

Alors que le pape Léon XIV salue la Turquie comme un « modèle de coexistence » entre les religions, cette vision tranche avec la réalité de la marginalisation persistante des communautés chrétiennes. Derrière l’image d’harmonie religieuse promue par Ankara, le pays porte l’héritage d’un siècle de violences, de politiques d’État assimilationnistes et de discriminations structurelles.