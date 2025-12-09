Le pape Léon XIV reçoit une croix, une étole et un vêtement liturgique lors de la signature d'une déclaration commune avec le patriarche œcuménique Bartholomée Ier, au Patriarcat œcuménique, à Istanbul, le 29 novembre 2025, durant son premier voyage apostolique.
9 décembre 2025
La Turquie, modèle parfait de cohabitation religieuse ou les étranges œillères de Léon XIV
Alors que le pape Léon XIV salue la Turquie comme un « modèle de coexistence » entre les religions, cette vision tranche avec la réalité de la marginalisation persistante des communautés chrétiennes. Derrière l’image d’harmonie religieuse promue par Ankara, le pays porte l’héritage d’un siècle de violences, de politiques d’État assimilationnistes et de discriminations structurelles.
Gaetano Masciullo est un philosophe italien, auteur et journaliste indépendant. Il s'intéresse principalement aux phénomènes modernes qui menacent les racines de la civilisation chrétienne occidentale.
