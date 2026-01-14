ATLANTI-CULTURE

14 janvier 2026

"La soirée avait si bien commencé" de Sophie Depooter et Thibaut de Lussy : un vaudeville virevoltant sur l’art du mensonge et ses surprenantes conséquences

La pièce de théâtre "La soirée avait si bien commencé" de Sophie Depooter et Thibaut de Lussy est à retrouver au Théâtre de Passy.