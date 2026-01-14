"La soirée avait si bien commencé" de Sophie Depooter et Thibaut de Lussy est à retrouver au Théâtre de Passy.
ATLANTI-CULTURE
14 janvier 2026
"La soirée avait si bien commencé" de Sophie Depooter et Thibaut de Lussy : un vaudeville virevoltant sur l’art du mensonge et ses surprenantes conséquences
La pièce de théâtre "La soirée avait si bien commencé" de Sophie Depooter et Thibaut de Lussy est à retrouver au Théâtre de Passy.
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
