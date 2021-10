La robotisation est globalement positive… mais pas pour tout le monde

L'automatisation a un impact sur les revenus des travailleurs peu qualifiés.

Les nouvelles technologies numériques permettent un nouveau modèle d'automatisation du travail dans le monde, stimulant ainsi la croissance et la production. Mais tous les employés et tous les pays n'en bénéficient pas forcément.

Victor Yifan Ye est doctorant au département d'économie de l'université de Boston et chercheur affilié à Stanford DEL. Ses recherches portent sur l'intersection entre les simulations informatiques à grande échelle et la modélisation structurelle, en mettant l'accent sur des sujets tels que la macroéconomie, l'économie de l'automatisation et l'économie urbaine.

Avant de rejoindre l'université Chapman, il a été associé postdoctoral à l'initiative du MIT sur l'économie numérique. Son directeur de thèse était Laurence Kotlikoff. Il a obtenu une licence en économie et une licence en physique et en mathématiques de l'université de Tulane en 2012.

Seth G. Benzell est professeur adjoint en sciences de la gestion à l'Argyros School of Business and Economics de l'université Chapman. Il est titulaire d'un doctorat en économie de l'université de Boston. Ses travaux portent sur l'économie de l'automatisation, de la numérisation et des réseaux. Il s'intéresse également à l'économie publique en général. Ses travaux ont été publiés dans AEJ : Applied Economics, PNAS, Sloan Management Review et d'autres publications évaluées ou non par des pairs. Il a présenté ses recherches au Capitole américain, et en tant qu'expert pour une mission américaine de diplomatie publique internationale.

Atlantico : Les nouvelles technologies numériques permettent un nouveau modèle d'automatisation du travail dans le monde, mais si elles stimulent la croissance et la production, on peut s'interroger sur leurs conséquences à long terme. Suite à votre étude sur la question, pouvez-vous nous présenter les grandes lignes du scénario d'un monde du travail automatisé à l'horizon 2050 ?

Victor Ye et Seth Benzell : Dans notre travail de recherche, nous simulons les conséquences globales de différents scénarios d'automatisation. Nous constatons que l'automatisation a des effets positifs sur le PIB mondial, mais qu'elle accroît les inégalités au sein des pays et entre eux. Le niveau d'automatisation d'un pays peut être résumé par la part des revenus du "travail" et du "capital" - en d'autres termes, quel pourcentage du PIB est versé aux propriétaires de machines et d'entreprises (revenus du capital) par rapport à la part versée aux travailleurs (revenus du travail). Dans notre scénario de base, nous prévoyons que les nouvelles technologies d'automatisation augmentent la part du capital de deux ou trois points de pourcentage (par exemple, aux États-Unis, d'environ 34 % à environ 37 %) dans les pays qui les adoptent. Cela conduit à une augmentation d'environ 5 % du PIB mondial. L'inconvénient, toutefois, est que les inégalités vont également augmenter. Cela s'explique en partie par le fait que les riches capitalistes voient un taux de rendement plus élevé sur leurs machines plus productives, tandis que les tâches effectuées par les travailleurs à faible revenu diminuent.

Cependant, nous constatons que les changements dans les revenus du travail sont beaucoup plus importants en termes d'inégalités. L'automatisation est également associée à un changement technique biaisé par les compétences - les robots remplacent de manière disproportionnée les emplois routiniers et subalternes, tandis que la demande de programmeurs informatiques et de travailleurs hautement qualifiés peut augmenter. Dans notre scénario de base, et dans l'hypothèse des politiques fiscales (c'est-à-dire les impôts et les dépenses) actuelles, le seul pays où la quasi-totalité des futurs travailleurs voient leur situation s'améliorer est le Japon. Dans la plupart des pays en voie d'automatisation, la situation des travailleurs hautement qualifiés (environ 3 % des salariés les plus qualifiés, selon le pays) s'améliore considérablement, tandis que celle des travailleurs peu qualifiés (> 50 % des travailleurs dans tous les pays) se dégrade quelque peu. Si le rythme de l'automatisation s'accélère, tant les avantages que les problèmes d'inégalité augmenteront de manière plus ou moins proportionnelle.

Y aura-t-il une différence de PIB et de développement entre les pays qui bénéficient de l'automatisation et ceux qui n'en bénéficient pas ?

Les pays développés, à revenu élevé, sont ceux qui profitent le plus des nouvelles technologies, car ils sont en mesure de remplacer les travailleurs hautement rémunérés (en termes globaux) par des machines bon marché. Les pays moins développés, où les salaires sont plus bas, ne bénéficient pas autant de l'automatisation et beaucoup choisissent de ne pas adopter les technologies d'automatisation. Les pays dont les entreprises ne trouvent pas rentable l'automatisation sont laissés pour compte. En effet, ils subissent une fuite de capitaux des pays qui utilisent l'automatisation pour délocaliser la production.

Nous estimons que le Mexique est le pays le plus touché par l'automatisation, par rapport à un monde où aucune nouvelle technologie d'automatisation ne serait développée. Il voit son stock de capital diminuer de 9,2 % par rapport au scénario contrefactuel en 2050, ce qui réduit son PIB d'environ 3,6 %. L'Europe occidentale (que nous simulons en tant que groupe), en revanche, avec des salaires élevés, une grande population de travailleurs hautement qualifiés et une base d'imposition du revenu du travail vieillissante, bénéficie grandement de l'automatisation. Ils voient leur PIB augmenter d'environ 13 % par rapport à un scénario sans automatisation en 2050.

Quelles options politiques les États auront-ils pour éviter d'être submergés par cette automatisation du travail ?

Les pays dont les entreprises trouvent qu'il est rentable d'automatiser peuvent faire mieux en taxant et en redistribuant les gains de l'automatisation plutôt qu'en l'interdisant. En prenant les États-Unis comme exemple, nous proposons un revenu de base universel (RBI) qui fait de l'automatisation un avantage pour toutes les compétences et tous les groupes d'âge. Cette prestation permettrait de verser, en dollars de 2017, 650 dollars par mois en 2050. Cette politique fait baisser le PIB américain de 2,5 %, mais le laisse plus élevé que l'interdiction totale des nouvelles technologies dans le monde. En termes de bien-être, les jeunes travailleurs peu qualifiés voient leur situation s'améliorer d'environ 10 %, ce qui rend leur situation équivalente entre l'automatisation associée au revenu de base universel, et l'absence d'automatisation. En revanche, la situation des Américains hautement qualifiés serait légèrement moins bonne : La génération née en 2000 verrait sa situation s'améliorer d'environ 4 % grâce à la combinaison de l'automatisation et du RBI, alors que sans le RBI, leur bien-être augmenterait massivement, de plus de 16 %.

