Emmanuel Macron et Elisabeth Borne lors d'une visioconférence à l'Elysée.

Selon le projet du gouvernement, l'âge légal de départ en retraite doit être progressivement relevé de 62 à 64 ans. Personne n’a réellement envisagé quel sera l’impact de l’automatisation des processus, qui pourrait détruire des millions d'emplois et déclasser des professions, ruinant tous les calculs des politiques et des organismes en charge des prévisions à 2030.

Lorsqu’on est devenu assez opposé au président de la République, comme moi, il plus facile de le soutenir. On ne peut pas être soupçonné de connivence, de complaisance. C’est la raison pour laquelle je le soutiens sur cette réforme indispensable pour la France, qui a l’âge de retraite le plus bas de toute l’Europe. Comme tous les enfants gâtés, la France n’aime pas qu’on change l’épaisseur du cuir de son siège conducteur, nous sommes trop gâtés, aussi la moindre égratignure, le moindre changement prend la forme tragi-comique que nous vivons en ce moment en France. Une farce qui pourrait s’arrêter si les médias acceptaient de tourner la caméra vers d’autres cibles, loin de la rue et de ses poubelles. Mais la tentation est trop forte, d’autant que la caméra préserve des odeurs. On a donc le sensationnel, sans ses effets indésirables. La réalité est que cette réforme est non seulement indispensable, mais déjà insuffisante et nécessitera de la revoir dramatiquement dans moins de 5 ans. C’est pourquoi nous devrions dès maintenant mettre l’âge de la retraite à 70 ans, afin d’être tranquille pour un long moment.

Je conteste tout à fait que la gestion actuelle est anti-démocratique. Le 49-3 est un des outils prévus par la Constitution Française, pour éviter des blocages en cas de majorité instable, et permettre au Gouvernement de gouverner afin d’éviter les affres des Républiques précédentes. Il permet également de passer en force lorsque les forces politiques se comportent de façon irresponsable et agissent pour des motifs totalement politiques sans rapport avec les enjeux. Affublés de la NUPES et de ses « clowns destructeurs », encombrés des LR qui ne sont là que pour reprendre un peu de poil pour la bête, et j’en passe, le Gouvernement aurait tort de ne pas remettre le débat entre des mains adultes et de passer une réforme que les générations futures remercieront. Il y en a suffisamment peu depuis 30 ans pour ne pas bouder les rares réformes utiles. Nous sommes en République, nous avons une Constitution solide, le 49-3 est un outil à son service, donc désolé, il n’est pas anti-démocratique d’utiliser un arsenal constitutionnel.

Politiquement, Emmanuel Macron n’avait quasiment qu’une réforme prévue dans son programme, celle de la retraite. Il a été élu à la majorité, même par défaut. En quoi appliquer son programme serait-il surprenant, autoritaire et anti-démocratique ? On reproche assez aux politiques de ne pas tenir leur parole pour ne pas leur reprocher d’appliquer leurs promesses quand enfin ils le font !

Prosaïquement, un enfant né en 2020 a toutes les chances de vivre jusqu’à 100 ans. 100 ans et au-delà ! Alors imaginez, avant que nous ne trouvions dans les notions de revenu universel (version américaine), ou de partage du travail nouvelle génération et d’autres solutions à inventer, qui pourrait bien imaginer que nous puissions vivre pendant 40 ans sans travailler, à la charge d’une société dotée d’une démographie quasi-nulle et de peu de jobs disponibles. 40 années à jouer au golf et supporter un conjoint que l’on ne connaît plus. Quand je vois ces petits « morveux » invités sur les plateaux télé, nous expliquant du haut de leur 17 ans, bercés par une société qui en a fait des gosses gâtés, bourrés des avantages pour lesquels leurs aînés ont eux, travaillé sans relâche, qu’ils ne veulent pas de cette réforme parce que le Président est arrogant et aurait certainement dû aller en maternelle leur demander la permission, je boue ! La presse est-elle tombée si bas ? Comment gâcher du temps d’antenne sur ces interviews quand faire de la pédagogie sur le fonds de la réforme est tellement indispensable ?

Enfin, comme je l’ai indiqué il y a 3 semaines dans ces colonnes, et que je vous confirme aujourd’hui, tant la technologie, qui évolue à la semaine me conforte définitivement dans mes prédictions, personne n’a tenté d’évoquer ou d’envisager quel sera l’impact de l’automatisation des process, qui non seulement va détruire des millions de jobs, mais également déclasser des professions jusqu’alors bien payées, créant ainsi une pauvreté globale de masse, qui ruine tous les vagues calculs des politiques et des organismes en charge des prévisions à 2030 qui sont de ce fait, totalement et définitivement fantaisistes, au mieux.

Une partie des gens qui sont dans la rue ne réalisent pas qu’ils n’auront jamais à travailler jusqu’à 64 ans, car leur emploi aura disparu depuis bien longtemps et nombre d’entre eux, faute de qualification et de formation, seront au chômage depuis bien longtemps. Aussi pour les financer dans ce douloureux parcours, qui aura entre temps accouché d’affrontements sociaux majeurs, et à nouveau, en attendant de réfléchir à d’autres solutions d’accompagnement, il faudrait mettre l’âge de la retraite à 70 ans, éventuellement par pallier, afin de faire des réserves, les plus importantes possibles avant qu’il ne soit trop tard. Cela obligera également les grands groupes à conserver les seniors plus longtemps, et ainsi faire passer la France du pays qui offre la plus faible longévité des seniors alors qu’ils ne rêvent que de travailler plus longtemps, à un pays qui sait enfin offrir ces talents à des PME (notamment) qui en ont tant besoin ?

Passons l’âge à 70 ans, et alors ces tas de poubelles et ces manifestations pitoyables serviront au moins à quelque chose. Passons à 70 ans, ce qui laissera encore à trouver un financement pour que ces sales gosses gâtés puissent vivre 30 ans aux frais de la société. Tentons d’avoir une petite souffrance pour une grande victoire !