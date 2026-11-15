APPARTENANCE ET CITOYENNETE

La question qui dérange : au cœur de la crise d’identité de l’Europe

Qui peut se revendiquer français, allemand ou danois ? Alors que les courants nationalistes européens remettent en question les critères de l’appartenance nationale, une conception fondée sur les origines et l’ascendance gagne du terrain. Au cœur du débat : la définition même de l’identité européenne et la frontière entre citoyenneté et appartenance ethnique.