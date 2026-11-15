APPARTENANCE ET CITOYENNETE
15 novembre 2026
La question qui dérange : au cœur de la crise d’identité de l’Europe
Qui peut se revendiquer français, allemand ou danois ? Alors que les courants nationalistes européens remettent en question les critères de l’appartenance nationale, une conception fondée sur les origines et l’ascendance gagne du terrain. Au cœur du débat : la définition même de l’identité européenne et la frontière entre citoyenneté et appartenance ethnique.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Kristoffer Bayer est doctorant au département de philosophie et d’histoire des idées de l'Université d’Aarhus.
A PROPOS DES AUTEURS
Kristoffer Bayer est doctorant au département de philosophie et d’histoire des idées de l'Université d’Aarhus.