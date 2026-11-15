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Cette photographie montre un drapeau de l'UE et une carte de l'Europe et de l'Afrique à Bruxelles le 2 novembre 2026.
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APPARTENANCE ET CITOYENNETE

15 novembre 2026

La question qui dérange : au cœur de la crise d’identité de l’Europe

Qui peut se revendiquer français, allemand ou danois ? Alors que les courants nationalistes européens remettent en question les critères de l’appartenance nationale, une conception fondée sur les origines et l’ascendance gagne du terrain. Au cœur du débat : la définition même de l’identité européenne et la frontière entre citoyenneté et appartenance ethnique.

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MOTS-CLES

Danemark , étude , europe , Union européenne , citoyenneté , identité , échec , Intégration , valeurs , France , Allemagne , Royaume-Uni , construction européenne , valeurs européennes , crise

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Kristoffer Bayer

Kristoffer Bayer est doctorant au département de philosophie et d’histoire des idées de l'Université d’Aarhus.

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