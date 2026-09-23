AVANCEE MEDICALE
23 septembre 2026
La psilocybine pourrait aider le cerveau à se rétablir après une commotion cérébrale
Une commotion cérébrale est souvent décrite comme un traumatisme crânien « léger ». Pourtant, les chocs répétés à la tête sont rarement ressentis comme bénins, et leurs répercussions - notamment des altérations de la motricité, de la mémoire, de l’humeur et des fonctions cérébrales - peuvent perdurer des mois, voire des années.
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THEMATIQUESSciences
Argel Aguilar Valles a obtenu une licence en biologie et une maîtrise en biochimie à l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM). Il a ensuite obtenu un doctorat en neurosciences à l'Université McGill en 2011. Par la suite, il a effectué deux stages postdoctoraux : au Scripps Research Institute (campus de Floride) en 2012 et à l'Université McGill en 2018.
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