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Une image d'un cerveau prise par tomographie par émission de positons (TEP), également appelée scanner, est visible sur un écran le 9 janvier 2019 au Centre hospitalier régional et universitaire de Brest (CRHU).
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AVANCEE MEDICALE

23 septembre 2026

La psilocybine pourrait aider le cerveau à se rétablir après une commotion cérébrale

Une commotion cérébrale est souvent décrite comme un traumatisme crânien « léger ». Pourtant, les chocs répétés à la tête sont rarement ressentis comme bénins, et leurs répercussions - notamment des altérations de la motricité, de la mémoire, de l’humeur et des fonctions cérébrales - peuvent perdurer des mois, voire des années.

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MOTS-CLES

Psilocybine , commotion cérébrale , cerveau , drogue , étude , rats , lésion cérébrale

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Argel Aguilar Valles

Argel Aguilar Valles a obtenu une licence en biologie et une maîtrise en biochimie à l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM). Il a ensuite obtenu un doctorat en neurosciences à l'Université McGill en 2011. Par la suite, il a effectué deux stages postdoctoraux : au Scripps Research Institute (campus de Floride) en 2012 et à l'Université McGill en 2018.

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