Argel Aguilar Valles a obtenu une licence en biologie et une maîtrise en biochimie à l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM). Il a ensuite obtenu un doctorat en neurosciences à l'Université McGill en 2011. Par la suite, il a effectué deux stages postdoctoraux : au Scripps Research Institute (campus de Floride) en 2012 et à l'Université McGill en 2018.