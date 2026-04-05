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Le président américain Donald Trump brandit la photo d'un homme qu'il décrit comme un immigré clandestin arrêté dans le Minnesota, lors d'une conférence de presse dans la salle de presse James S. Brady de la Maison Blanche, le 20 janvier 2026.
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EFFET DOMINO

5 avril 2026

La politique migratoire de Donald Trump fait chuter la démographie américaine et voilà pourquoi elle devrait aussi faire chuter les… inégalités sociales

Pour la première fois depuis la grippe espagnole de 1918, la population américaine pourrait diminuer dès 2026, avec une perte estimée à 400 000 habitants, selon les projections de Brookings-American Enterprise Institute. En cause : un solde migratoire qui pourrait devenir négatif couplé à un effondrement du solde naturel (seulement +519 000 naissances en 2025, contre +1,9 million dans les années 2000). En cause ? Les politiques anti-immigration de Donald Trump qui précipitent un choc démographique 30 ans plus tôt que prévu. Avec un effet bénéfique : la baisse de la démographie américaine devrait faire chuter les… inégalités sociales.

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MOTS-CLES

immigration , États-Unis , marché du travail , Emploi , démographie , recul , baisse , impact , Conséquences , efforts , Joe Biden , migrants , immigration illégale

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

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Alain Parant

Alain Parant est démographe, ancien chercheur de l’Ined, conseiller scientifique de Futuribles International et membre du comité de rédaction de la revue Futuribles.

 