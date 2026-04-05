EFFET DOMINO

5 avril 2026

La politique migratoire de Donald Trump fait chuter la démographie américaine et voilà pourquoi elle devrait aussi faire chuter les… inégalités sociales

Pour la première fois depuis la grippe espagnole de 1918, la population américaine pourrait diminuer dès 2026, avec une perte estimée à 400 000 habitants, selon les projections de Brookings-American Enterprise Institute. En cause : un solde migratoire qui pourrait devenir négatif couplé à un effondrement du solde naturel (seulement +519 000 naissances en 2025, contre +1,9 million dans les années 2000). En cause ? Les politiques anti-immigration de Donald Trump qui précipitent un choc démographique 30 ans plus tôt que prévu. Avec un effet bénéfique : la baisse de la démographie américaine devrait faire chuter les… inégalités sociales.