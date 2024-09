"La nuit porte conseil" : quatre avancées récentes dans le domaine de la recherche sur le sommeil

Dan Denis est maître de conférences au département de psychologie de l'université de York. Il s'intéresse principalement à la nature et à la fonction du sommeil, et à la manière dont le sommeil est lié à la santé et à la cognition. Récemment, il a étudié le rôle que joue le sommeil dans le renforcement des souvenirs que nous formons pendant la journée, à la fois dans des populations saines et dans des groupes cliniques, y compris ceux qui souffrent de schizophrénie et de stress post-traumatique.