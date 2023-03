La visite de Charles III en France a été annulée.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La France est l‘homme malade de l’Europe et Paris est encore plus malade que le reste du pays. Magasins saccagés, voitures incendiées, des centaines de policiers blessés.

Et pour couronner le tout, des tonnes d’ordures qui s’amoncellent. Des millions de braves gens font grève ou manifestent. Hélas viennent se joindre à eux des casseurs. Et la racaille est aussi au rendez-vous. Dans ces conditions, il était logique et compréhensible d’annuler la visite que le roi Charles III devait effectuer en France.

Comment l’imaginer festoyant à Versailles alors que Paris est en totale ébullition. Macron a donc décidé, après lui avoir téléphoné, d’annuler le séjour du souverain britannique. Pouvait-il faire autrement? Certes non, mais la courtoisie aurait voulu que lui se rende toute affaire cessante à Londres pour effacer l’affront. Mais les gentlemen sont de l’autre côté de la Manche.

A gauche et à l’extrême gauche on exulte avec des trémolos triomphants, on salue cette grande victoire du peuple. Mélenchon se félicite bruyamment du report de la visite de Charles III. Mais la palme revient à Clémentine Autain qui a déclaré sans crainte du ridicule « la monarchie vacille ».

Ce qui vacille ce sont les cerveaux bourrés de bière et de merguez de l’extrême gauche. Dans quelques jours, le souverain britannique sera comme prévu en Allemagne. A notre connaissance, les syndicats allemands n’envisagent rien contre lui.