La guerre en Ukraine pourrait bouleverser les chaînes d’approvisionnement mondiales de manière définitive

Une fabrique de chaussures détruite suite à une frappe aérienne à Dnipro le 11 mars 2022.

Henry Stemmler est un candidat au doctorat en économie à l'Université de Göttingen et commencera à travailler en tant que PostDoc à la Chaire d'économie et de politique des systèmes alimentaires de l'ETH Zurich en avril 2022. En 2017, il a obtenu un master en économie de l'Université de Copenhague. Ses recherches se situent à l'intersection du changement technologique, du commerce international et du développement économique. Il a travaillé en tant qu'économiste à l'Organisation internationale du travail et en tant que consultant pour la Banque mondiale.

Atlantico : Dans une étude récente, vous vous êtes intéressé à la manière dont "la guerre de la Russie contre l'Ukraine pourrait modifier durablement les chaînes d'approvisionnement mondiales" ; quelles sont les perturbations que nous observons déjà en raison de la guerre ?

Tobias Korn et Henry Stemmler : La destruction à grande échelle de l'Ukraine par les bombes et l'artillerie russes ainsi que la migration forcée de millions de personnes ont entraîné l'arrêt de la plupart de sa production économique. De même, les sanctions prises à l'encontre de la Russie empêchent des décennies de coopération économique. Dans notre monde globalisé, ces effets négatifs se répercutent sur divers autres pays via les liens des chaînes d'approvisionnement et du commerce transfrontalier. Par exemple, la Corne de l'Afrique dépend fortement des importations de blé en provenance d'Ukraine et de Russie. L'Égypte a déjà demandé l'aide du FMI en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires. Dans le même temps, la guerre exacerbe les graves pénuries alimentaires en Éthiopie et en Somalie, qui souffrent déjà de la sécheresse. N'ayant pas la capacité de produire eux-mêmes ces denrées alimentaires essentielles, ces pays devront s'orienter vers d'autres exportateurs comme l'Inde ou les États-Unis. En outre, la plupart des pays européens débattent actuellement de la manière de remplacer les importations de pétrole et de gaz en provenance de Russie. Cela rejoint les conclusions de notre étude selon lesquelles les importations de pétrole et de gaz réagissent moins aux perturbations économiques. Même lors de graves épisodes de violence, les pays maintiennent leurs chaînes d'approvisionnement en carburant. Qui plus est, l'Ukraine est le principal fournisseur mondial de néon, qui est utilisé dans la fabrication de semi-conducteurs. Dans ce secteur, les entreprises, qui étaient déjà confrontées à des pénuries d'approvisionnement en raison de la pandémie de Covid, envisagent désormais d'arrêter la production. Nous constatons des problèmes similaires dans le secteur de la construction automobile, où des producteurs comme Michelin, Volkswagen et BMW dépendaient de pièces produites en Ukraine.

Votre étude tente d'analyser les conséquences à long terme de la guerre grâce à des exemples historiques. Comment faites-vous exactement la comparaison ? Quelles sont vos principales conclusions ? De quelle manière les chaînes d'approvisionnement mondiales sont-elles perturbées après un conflit ?

Dans notre étude, nous analysons comment les importateurs ajustent leurs chaînes d'approvisionnement lorsqu'une guerre civile éclate chez l'un de leurs principaux partenaires commerciaux. Notre analyse statistique repose sur les conflits civils, car ils ont été plus fréquents au cours des dernières décennies que les guerres internationales, ce qui facilite l'établissement de conclusions empiriques. Nous constatons que pendant un conflit civil, qui provoque des perturbations économiques similaires, les pays en guerre réduisent leurs exportations jusqu'à 8 % en moyenne par an. Les importateurs réagissent à cette perturbation en augmentant de 6 % en moyenne les importations en provenance d'autres pays ayant des portefeuilles de production similaires. Nous constatons en outre que la substitution des fournisseurs d'exportations est plus évidente dans le commerce des produits agricoles et des minéraux. Pour les produits manufacturés, les décisions de délocalisation prennent du temps et se matérialisent plutôt par des conflits qui durent plusieurs années. En outre, ces déplacements de la chaîne d'approvisionnement restent en place après la fin d'une guerre civile. Nous constatons que même jusqu'à 9 ans après la fin de la guerre, l'effet de relocalisation est aussi fort que pendant le conflit.

Quelles sont les raisons de ces déplacements persistants ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les chaînes d'approvisionnement se déplacent de manière persistante. Dans notre étude, nous constatons que les importateurs ont tendance à négocier des accords commerciaux pour réduire les coûts commerciaux avec leurs nouveaux fournisseurs d'exportation. De même, nous nous attendons à ce que la construction de nouvelles infrastructures commerciales ainsi que les investissements directs étrangers des entreprises renforcent la coopération économique internationale entre ces pays. Ce sont des effets qui restent en place après la fin d'une guerre (civile). Cela signifie que la nécessité de trouver d'autres fournisseurs d'exportations pendant une guerre conduit l'économie mondiale à établir de nouvelles coopérations et à intégrer des marchés avec d'autres nations, ce qu'elle n'aurait peut-être pas envisagé sans la guerre. Même après que les pays ont résolu leur conflit, il leur est difficile de retrouver leur compétitivité économique d'antan face à ce nouvel ordre économique mondial.

Compte tenu de vos conclusions sur les conflits précédents, quelles sont vos attentes pour les chaînes d'approvisionnement mondiales, et l'économie mondiale, après la guerre en Ukraine ? Devons-nous nous inquiéter ?

La guerre en Ukraine perturbe déjà les chaînes d'approvisionnement internationales. La gravité et la durée de ces effets dépendent fortement de la manière dont la guerre va se dérouler. Si l'agression s'arrête rapidement, l'Ukraine devra encore reconstruire son économie, mais elle a la possibilité de réintégrer l'ancien ordre des chaînes d'approvisionnement. L'avenir des exportations de pétrole et de gaz de la Russie dépendra de la capacité de l'Occident à se tourner vers d'autres fournisseurs ou des sources d'énergie alternatives. Si toutefois la guerre se prolonge, nous verrons probablement les réactions internationales que nous avons constatées dans nos recherches. Aujourd'hui déjà, les pays européens envisagent des accords commerciaux avec des producteurs de pétrole alternatifs comme le Qatar pour remplacer les importations de carburant russe. De même, les pays étudient des sources d'énergie alternatives locales. Par exemple, le secteur énergétique français accélère la production d'énergie nucléaire et le développement de l'énergie nucléaire.