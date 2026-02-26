ATLANTI-CULTURE
26 février 2026
"La guerre de Troie n’aura pas lieu" : 90 ans plus tard, la possibilité d’une guerre reste entière
De : Jean Giraudoux Durée : 1h15 Mise en scène : Edouard Dosseto Avec : Ghina Daou ou Tatiana André, Edouard Dosseto, Gaspard Baumbauer, Leslie Gruel ou Marie Benati, Adam Karoutchi ou Guillaume Villiers-Moriamé, Majd Mastoura ou Rémi Couturier Studio Hébertot 78bis, boulevard des Batignolles 75017 PARIS 01 42 93 13 04
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).