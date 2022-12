L'équipe de France de football lors de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar avant son match contre la Pologne.

Il faut à chacun des victoires. Aux individus comme aux nations. Les victoires distillent ce message de la réussite possible, d’un espoir encore probable. Le foot a cette vertu. Et pour le coup, 6 buts en 2 rencontres, cela contribue à mettre un peu de vitamine C et D, dans un verre dont la couleur est fortement troublée par de gros zestes de dépression économique ambiante. Et aussi par nombre de paradoxes.

Le foot pourrait remettre un peu de baume au cœur de ce pays décimé par 2 années de gestion hystérique du Covid et un acharnement Européen à prolonger la guerre en Ukraine. Avec une Présidente de la Commission Européenne qui se prend pour l’Europe, alors qu’elle n’a été élue par personne, n’a aucun mandat particuliers sur la politique internationale et est accessoirement progressivement rattrapée par des affaires de conflit d’intérêt qui avaient poussé Angela Merkel à s’en éloigner subtilement en l’évacuant à l’Europe, pensant que comme tous les dirigeants Européens, elle resterait inconnue du grand public et se ferait oublier. Mais comme disait Audiard, on reconnaît une certaine catégorie de citoyens à leur capacité à tout oser, et manifestement, elle en fait partie et dans le haut du panier ! Le foot, les épreuves sportives, en général, donnent au bon peuple ce que Rome donnait avec des jeux et du pain. En ce qui concerne la France, elle serait plutôt en quête de chauffage, dans un pays où le pain est assez largement disponible.

Une petite conversation avec un des membres dirigeants d’une compagnie pétrolière bien connue, me rappelait que l’État s’engraissait sur votre dos, grâce à l’augmentation insensée et anormale (le baril à 85$ n’explique en aucun cas le prix de l’essence qui devrait coûter 40cts de moins) des taxes bienvenues pour tenter de rester à flot pour résister à la montée des taux (remboursement de la dette indexée sur l’inflation), qui rend insupportable le poids d’une dette indécente amassée par cette magnifique gestion du Covid, et par la baisse des rentrées liées à la récession. Je ne cesse de rappeler que si les USA faisaient comme la France, nous devrions payer ici, le galon (un peu moins de 4L), près de 7.50$, et que la Côte d’Ivoire devrait payer son litre près de 1.5eur, alors que le litre est toujours là-bas à environ 1eur. Il me rappelait également, que notre Gouvernement profitait lâchement de cette situation pour imposer sa vision sur le changement climatique, en espérant qu’un pétrole haut permettrait de réduire la circulation. Peine perdue ! C’est le même mauvais calcul que notre chère Anne Hidalgo fait avec la ruine de la circulation à Paris, toujours autant de voitures et toujours plus de pollution.

À Lire Aussi

Récession. Quelle récession ?

Le foot, personne ne s’en fout, et il apporte un peu de liesse, dans cette liasse fiscale et sociale qui constitue le sable mouvant qui ensevelit la France, l’Europe. L’adresse des uns, camoufle provisoirement la maladresse des autres.

Pendant que l’investissement s’écroule, que la consommation sombre, que l’investissement a quitté les sièges des institutionnels, il reste encore des poches de résistances incompréhensibles. Le prix de l’immobilier tout d’abord, qui se maintient, grâce à ces 12% de transactions sans limite, réalisées par les étrangers, Américains en tête. Ils pensent que la France à défaut d’avenir, à un beau passé, et que c’est le moment de se l’offrir. Les transactions réalisées dans le 6ème notamment, viennent doper le prix moyen, qui autrement baisserait déjà très substantiellement. La désaffection pour l’achat, va pousser les prix de location vers le haut, plongeant un peu plus la classe moyenne vers le bas, et la France avec elle. L’Europe également. C’est donc un trompe l’œil dangereux.

Les liquidations de PME s’accélèrent. La rémunération des PDG du CAC, elle, a connu une belle euphorie, ce qui va rallumer la flamme révolutionnaire des communistes d’opérettes de la LFI et autres clown de la politique Françaises. La rémunération de nos PDG n’est pourtant pas remarquable et bien éloignée de celle des Américains ou des Chinois. Mais en France, elle fait toujours tâche, et alimente toujours la jalousie et la haine du quotidien. Et au final, en termes de timing, elle est effectivement un peu mal venue.

Dans le même temps, on remercie le PDG de EDF, coupable d’avoir subi l’impéritie et la courte vue des 2 derniers gouvernements, nous obligeant à payer le prix fort pour le retour de la compagnie dans le giron de l’État, ce qui, n’en doutons pas, lui garantira une excellence de gestion qui nous fera encore passer pour des pantins. Ni pétrole, ni idée et plus de gaz, c’est l’embellie.

Alors retournons vite devant nos postes TV, en espérant y retrouver des champions, de ceux qui tirent un peuple vers le haut plutôt que l’enfoncer un peu plus profondément chaque jour. Allez la France !

À Lire Aussi

Les 2 désastres de la semaine en France et aux USA. Le fiasco FTX et le désastre Anne Hidalgo