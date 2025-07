Tueurs 2.0

La directrice d’Europol dénonce ces gamins de 12 ans qui tuent pour 20 000 euros

Dans un entretien accordé à L’Echo, la directrice d’Europol Catherine De Bolle tire la sonnette d’alarme : les réseaux criminels ont investi le numérique, utilisent des messageries chiffrées hors de portée du droit européen, exploitent des enfants pour commettre des crimes et recrutent massivement via les réseaux sociaux. En ligne, la violence se diffuse à huis clos, sans contre-pouvoir. Face à ce glissement souterrain, l’agence européenne plaide pour un débat urgent sur l’accès aux plateformes chiffrées, la responsabilité des géants du numérique, et la protection d’une jeunesse de plus en plus ciblée.