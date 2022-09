La crise du milieu de vie n’a jamais été aussi aiguë. Ni sous-estimée

La crise de la quarantaine est un phénomène aussi important que peu reconnu.

Des chercheurs et des universitaires ont mené une étude sur la crise de la quarantaine. Une dépendance à l'alcool, des problèmes de sommeil, des tendances suicidaires et des signes de dépression émergent à cette période de l'existence.

Andrew Oswald est professeur d'économie et de sciences du comportement à l'Université de Warwick. Il est également chercheur principal honoraire au Centre de recherche sur le bien-être du Manchester Harris College, Université d'Oxford, et chercheur à l'Institut IZA de Bonn avec une responsabilité particulière pour les travaux sur le changement climatique. Ses recherches portent principalement sur l'économie appliquée et les sciences sociales quantitatives.

Atlantico : La crise de la quarantaine semble être un phénomène aussi important que peu reconnu. Selon votre analyse, quels sont les éléments qui caractérisent cette crise ?

Andrew Oswald : Vers la fin de la quarantaine, la personne moyenne devient sujette à la dépression, voire à des sentiments suicidaires, et à d'autres signes extrêmes de stress. Certains individus échappent à ces sentiments, d'autres les éprouvent à un point vraiment dangereux. Notre travail trace l'effet moyen, pourrait-on dire.



Comment cette crise se manifeste-t-elle dans la vie des gens ?

De la manière décrite ci-dessus. Ce sont les signes. J'espère que les personnes qui les traversent pourront se consoler en se disant que c'est normal, en fait, et que cela finira par s'atténuer à mesure que les gens atteindront la cinquantaine et au-delà.



Quelles sont les origines de la crise de la quarantaine ?

Scientifiquement, nous n'en sommes pas sûrs. Notre travail décrit le phénomène de manière statistique. Nous identifions le modèle. Aucun scientifique n'est actuellement sûr de la raison pour laquelle ce modèle est présent dans les données. Dans notre travail, nous tenons compte de toute une série d'influences sur la vie, comme les conséquences d'un divorce en milieu de vie, les enfants qui grandissent, etc. Mais la crise de la quarantaine frappe même les personnes qui ne vivent pas de telles expériences. C'est un mystère fascinant et important.



Existe-t-il un lien entre les caractéristiques socio-économiques et la crise de la quarantaine ?



Pas vraiment - c'est là que réside l'énigme. L'un des faits les plus remarquables est que les gens ont tendance à être plus riches à la fin de la quarantaine et au début de la cinquantaine. C'est donc un paradoxe qu'ils se sentent misérables.



Quelles seraient les solutions pour mettre fin à la crise de la quarantaine ?

A travers vos données et la littérature, y a-t-il des signes d'intensification du phénomène d'une génération à l'autre ? En intensité ou en nombre ? Il n'y a pas de solutions connues. J'espère que notre travail aidera les gens à voir que c'est quelque chose qui arrive à un grand nombre d'individus et qui est donc normal, pourrait-on dire. J'espère aussi que tous ceux qui entendront parler de cette recherche garderont un œil sur leurs amis en fin de vie. C'est une triste réalité que de nombreuses personnes s'enlèvent la vie à la fin de la quarantaine et au début de la cinquantaine.

Non. Le phénomène semble être stable et continu.

Vous dites que " la gravité de ce problème sociétal n'a pas été saisie par les décideurs politiques des pays riches ". Quel problème sociétal crée-t-il ?

Il y a un grand nombre de suicides et de dépressions extrêmes chez les personnes d'âge moyen.

Comment les autorités pourraient-elles gérer les choses et commencer à s'attaquer plus efficacement à cette crise de la quarantaine ?

En faisant connaître le modèle aux personnes qui approchent de l'âge mur et en informant les médecins et les psychiatres.

