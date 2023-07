William Burns, le directeur de la CIA - Photo par MANDEL NGAN, AFP

John Mac Ghlionn est chercheur et essayiste. Il s'intéresse à la psychologie et aux relations sociales, ainsi qu'aux dysfonctionnements sociaux et à la manipulation des médias. Ses travaux ont été publiés, entre autres, par le New York Post, le Sydney Morning Herald, Newsweek, National Review et The Spectator US.

Lors d'une récente interview avec Lex Fridman, Robert F. Kennedy Jr. a qualifié la CIA de "plus grand bailleur de fonds du journalisme dans le monde". Il est assez surprenant de constater que cette affirmation du candidat démocrate à la présidence comporte une grande part de vérité.

En 1948, Frank Wisner a été nommé directeur du Bureau des projets spéciaux, rapidement rebaptisé Bureau de coordination des politiques (OPC). Connu comme la branche espionnage de la CIA, l'OPC se concentrait sur la promotion de la propagande et de la guerre économique, ainsi que sur la subversion contre les États hostiles et l'aide aux groupes de résistance clandestins.

Avec la bénédiction de la CIA, Wisner a mis en place l'opération Mockingbird, un programme visant à façonner les médias nationaux américains. Selon l'auteur Deborah Davis, l'opération Mockingbird a recruté un certain nombre d'éminents journalistes américains pour diffuser des messages très spécifiques. L'opération, de grande envergure, incluait certains des journalistes les plus influents du pays, notamment Joseph Alsop, dont les écrits ont été publiés dans des centaines de journaux différents. Parmi les autres journalistes recrutés pour promouvoir des récits favorables à la CIA, citons Stewart Alsop, Ben Bradlee et James Reston du New York Times.

En 2023, l'influence néfaste de la CIA semble toujours aussi forte, voire plus forte encore. Récemment, la CIA a été associée à un certain nombre de grands médias américains, dont The Daily Beast et Rolling Stone. Dans l'entretien susmentionné avec M. Fridman, M. Kennedy a également établi un lien entre Salon, un nouveau site web libéral, et l'agence de renseignement.

La question de savoir si ces sites collaborent ou non avec la CIA est, bien entendu, sujette à débat. Ce qui n'est pas discutable, en revanche, c'est la capacité de la CIA à façonner des récits et à modeler les esprits, tant aux États-Unis qu'à l'étranger.

Il y a dix ans, le président Barack Obama a signé une loi dangereuse : la National Defense Authorization Act (loi sur l'autorisation de la défense nationale). Comme l'a noté la journaliste Leah Anaya, cette loi a permis à la CIA de mener des "opérations de guerre psychologique légalisées" sur le peuple américain.

L'influence de la CIA sur la population va bien au-delà des sites d'information de gauche et des médias traditionnels. L'année dernière, une enquête approfondie menée par MintPress a clairement montré que Facebook entretenait des liens étroits avec la CIA. C'est tout à fait logique. Après tout, Facebook compte 2,95 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, et nombre d'entre eux consultent régulièrement le site pour y trouver des informations. L'équipe de MintPress a découvert que Meta "a recruté des dizaines de personnes de la Central Intelligence Agency (CIA), ainsi que de nombreuses autres personnes d'autres agences comme le FBI et le ministère de la défense". Les personnes recrutées s'occupent de "secteurs très sensibles sur le plan politique, tels que la confiance, la sécurité et la modération de contenu".

La CIA entretient également des liens étroits avec Google, la multinationale américaine de la technologie qui a un penchant pour l'espionnage des individus, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Google est de loin le moteur de recherche le plus populaire au monde. Pourquoi la CIA ne chercherait-elle pas à influencer les résultats de recherche ? On pourrait dire - et on l'a fait - que la Silicon Valley et la CIA ont un lien apparemment indéfectible.

Et ce n'est pas tout. L'influence de la CIA s'étend également à un réseau d'organisations financées par une autre institution puissante, la National Endowment for Democracy (NED). Créée en 1983, la NED est, selon son site Internet, une société à but non lucratif dont l'objectif principal est de "faire progresser la démocratie dans d'autres pays en promouvant les institutions politiques et économiques". La NED, nous assure-t-on, est "dédiée à la croissance et au renforcement des institutions démocratiques dans le monde".

Cependant, comme l'a rapporté le New York Times en 1997, la NED a été créée "pour faire au grand jour ce que la Central Intelligence Agency a fait subrepticement pendant des décennies". Comme l'a déclaré Allen Weinstein, un homme qui a joué un rôle central dans la création de la NED, en 1991, "une grande partie de ce que nous faisons aujourd'hui a été fait secrètement il y a 25 ans par la CIA".

En d'autres termes, la NED semble être un véhicule piloté par la CIA. Chaque année, la NED accorde des milliers de subventions à des individus et à des groupes dans plus de 100 pays. Un grand nombre de ces subventions, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars, sont accordées à des établissements médiatiques et à des journalistes.

Au Royaume-Uni, par exemple, comme l'ont montré les journalistes d'investigation Matt Kennard et Mark Cutis, la NED a injecté des millions de dollars dans un certain nombre de groupes de médias indépendants britanniques. L'objectif, écrivent-ils, est de "soutenir des choses comme les partis politiques, les syndicats, les mouvements dissidents et les médias d'information".

Bien que la NED ait canalisé une grande partie de son énergie et de ses ressources vers l'Europe de l'Est, l'Amérique latine et l'Asie, Kennard et Curtis montrent qu'elle s'est récemment tournée vers le Royaume-Uni et le financement de divers médias et d'au moins quatre groupes de défense de la liberté de la presse. Il n'est pas surprenant, comme le notent les deux auteurs, que tous les bénéficiaires "soient considérés comme étant à l'extrémité progressiste du spectre politique".

L'argent de la NED, ajoutent-ils, est allé à des groupes d'investigation britanniques tels que Bellingcat, Finance Uncovered et openDemocracy, ainsi qu'à la Fondation Thomson Reuters.

En outre, la NED a également financé un certain nombre de groupes de médias étrangers, dont Internews, PEN et Reporters sans frontières. L'influence de la NED est perceptible dans toute l'Europe, dans des pays comme la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la France. Cela devrait tous nous préoccuper. Pendant des décennies, la CIA a opéré bien au-dessus de la loi. Dans le même temps, elle a activement résisté à l'obligation de rendre des comptes. Elle a l'habitude de mener des programmes d'espionnage illégaux et de subvertir les démocraties.

Tout ceci nous ramène à la déclaration de Robert F. Kennedy Jr. Comme on peut le constater, le candidat à la présidence n'a pas tort. Au contraire, il sous-estime la puissance de la CIA. La CIA et ses organisations fantoches exercent une influence considérable sur ce que nous voyons, entendons et croyons dans la sphère publique mondiale. Peut-être devrions-nous commencer à remettre en question notre réalité.

Cet article a initialement été publié sur The European Conservative.