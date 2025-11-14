BELT AND ROAD INITIATIVE

14 novembre 2025

La Chine relance à force son initiative des routes de la soie

Le dirigeant chinois, Xi Jinping, prévoit des temps difficiles. Face à ce constat, il a averti que, durant les cinq prochaines années, la tâche consistant à assurer le développement de la Chine tout en préservant sa sécurité deviendrait « beaucoup plus ardue » face à une « augmentation notable des incertitudes et des facteurs imprévus ».