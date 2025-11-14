Xi Jinping. (Image d'illustration)
BELT AND ROAD INITIATIVE
14 novembre 2025
La Chine relance à force son initiative des routes de la soie
Le dirigeant chinois, Xi Jinping, prévoit des temps difficiles. Face à ce constat, il a averti que, durant les cinq prochaines années, la tâche consistant à assurer le développement de la Chine tout en préservant sa sécurité deviendrait « beaucoup plus ardue » face à une « augmentation notable des incertitudes et des facteurs imprévus ».
Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue, Emmanuel Lincot est Chercheur-associé à l'Iris. Son dernier ouvrage « Le Très Grand Jeu : l’Asie centrale face à Pékin » est publié aux éditions du Cerf.
