STRATEGIE DE RUPTURE

La brutalisation des mœurs, cette stratégie de plus en plus déployée par LFI

De la diabolisation des adversaires à la stratégie du rapport de force, La France insoumise est régulièrement accusée de contribuer à la brutalisation du débat politique. Alors que Raphaël Glucksmann dénonce un climat d’hostilité organisé à son encontre, cette radicalisation des mœurs relève-t-elle d’une simple dérive militante ou d’une véritable stratégie politique ?