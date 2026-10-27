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Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire La France Insoumise - Nouveau Front Populaire, Jean-Luc Mélenchon, candidat du parti La France Insoumise (LFI) à l'élection présidentielle française de 2027, et Bally Bagayoko, maire de Saint-Denis et membre du LFI, participent à une manifestation contre le « coût élevé de la vie » à Paris, le 17 octobre 2026.
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STRATEGIE DE RUPTURE

27 octobre 2026

La brutalisation des mœurs, cette stratégie de plus en plus déployée par LFI

De la diabolisation des adversaires à la stratégie du rapport de force, La France insoumise est régulièrement accusée de contribuer à la brutalisation du débat politique. Alors que Raphaël Glucksmann dénonce un climat d’hostilité organisé à son encontre, cette radicalisation des mœurs relève-t-elle d’une simple dérive militante ou d’une véritable stratégie politique ?

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MOTS-CLES

radicalisation , brutalisation , moeurs , Politique , extrême , gauche , droite , années 30 , stratégie , LFI , Raphaël Glucksmann

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Bréchon

Pierre Bréchon est professeur émérite de science politique à l’IEP de Grenoble, chercheur au laboratoire PACTE, directeur honoraire de l’IEP de Grenoble, et auteur notamment de Comportements et attitudes politiques aux Presses universitaires Grenoble. Il a également dirigé l'ouvrage Les élections présidentielles sous la Ve République (Documentation française). 

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Frédéric Le Moal

Frédéric Le Moal est un historien spécialiste de l'histoire militaire et des relations internationales. Son intérêt se porte notamment sur les Balkans pendant les deux guerres mondiales, sur l'Italie mussolinienne et sur Pie XII.

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