STRATEGIE DE RUPTURE
27 octobre 2026
La brutalisation des mœurs, cette stratégie de plus en plus déployée par LFI
De la diabolisation des adversaires à la stratégie du rapport de force, La France insoumise est régulièrement accusée de contribuer à la brutalisation du débat politique. Alors que Raphaël Glucksmann dénonce un climat d’hostilité organisé à son encontre, cette radicalisation des mœurs relève-t-elle d’une simple dérive militante ou d’une véritable stratégie politique ?
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Pierre Bréchon est professeur émérite de science politique à l’IEP de Grenoble, chercheur au laboratoire PACTE, directeur honoraire de l’IEP de Grenoble, et auteur notamment de Comportements et attitudes politiques aux Presses universitaires Grenoble. Il a également dirigé l'ouvrage Les élections présidentielles sous la Ve République (Documentation française).
Frédéric Le Moal est un historien spécialiste de l'histoire militaire et des relations internationales. Son intérêt se porte notamment sur les Balkans pendant les deux guerres mondiales, sur l'Italie mussolinienne et sur Pie XII.
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