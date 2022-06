« L’organisation de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris est une folie criminelle » !

Les cérémonies des Jeux olympiques à Paris interrogent sur le plan de la sécurité après les incidents lors de la finale de la Ligue des champions.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il sonne le tocsin. Et son tocsin sonne encore plus fort après les débordements honteux qui ont marqué la finale Liverpool - Real Madrid. D’autant plus fort que la police de Darmanin et de Lallement a été d’une lamentable incompétence.

Les organisateurs de la cérémonie des Jeux Olympiques ont eu une idée originale et pour le moins dangereuse. Les équipes olympiques prendront place sur des péniches qui navigueront le long de la Seine. Une folie pour Alain Bauer. Sur les quais et sur les berges s’entasseront des centaines de milliers de spectateurs. Un mouvement de foule et ils seront nombreux à tomber à l’eau.

Certes, il y aura sans doute des grillages. Mais des grillages, comme on l’a vu au Stade de France, ça s’escalade. Alain Bauer a également tiré des leçons de ce qu’il s’est passé lors de la finale Liverpool - Real Madrid.

Il a vu les « jeunes » de Seine-Saint-Denis à l’œuvre. Violence, vols, coups de couteau… Comme nous tous, il a noté que des supporters britanniques et espagnols avaient été détroussés. Comme nous tous, il a appris que des filles avaient été agressées sexuellement. Comme nous tous, il a entendu Darmanin dire que c’était les supporters de Liverpool qui étaient à l’origine des débordements. C’était un mensonge absolu pour ne pas stigmatiser le 93.

Alain Bauer a déclaré que les supporters anglais ont eu « un comportement exemplaire ». Entre sa parole et celle de Darmanin notre choix est vite fait.

À Lire Aussi

La France ce n’est plus « Liberté, Egalité, Fraternité mais béret, matraque, jambon-beurre »