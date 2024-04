L’innovation n’a pas nécessairement à être disruptive pour être bénéfique et voilà quelques exemples concrets

Des employés travaillant sur une chaîne d'assemblage de smartphones dans l'usine Oppo de Dongguan, dans la province chinoise du Guangdong.

Atlantico : La question de l'innovation et de ses bienfaits sur l'économie a fait l'objet d'un nombre conséquent d'études scientifiques. Quel est le consensus à ce sujet ? Est-ce que l'innovation doit nécessairement se montrer disruptive pour permettre la croissance ou pour comporter des effets bénéfiques ?

Alexandre Delaigue : Premièrement, ce que les économistes appellent l'innovation est un peu plus complexe. Cela n'est pas forcément similaire à l'innovation à laquelle on pense dans le langage courant. Cela ne simplifie pas les choses. Ici, ce que les économistes appellent l'innovation correspond à ce qui permet d'augmenter la production, de produire plus. Les économistes appellent cela l'innovation. Mais cette définition conceptualisée de l'innovation n'est pas tout à fait celle que nous entendons habituellement. Dans cette définition économique, l'innovation correspond à ce qui fait l'essentiel de l'amélioration, de la croissance économique et notamment sur le long terme. Il y a un autre aspect important sur l'aspect économique qui concerne l'effet qui est résumé souvent par l'expression de destruction créatrice. Cela va avoir tendance à détruire un certain nombre de choses existantes.

Ce concept a été détaillé par Clayton Christensen, qui est spécialisé dans le domaine du management et de la gestion de la stratégie d'entreprise. Il décrit cela comme une forme de stratégie d'entreprise. Il s’agit pour les entreprises de faire de l'innovation à partir d'un nouveau produit qui est d'abord inférieur au produit existant. Avec la qualité inférieure à celle des produits existants, il sera possible de tirer des avantages du fait que les prix sont plus faibles.

Comment expliquer que cette stratégie n’ait pas été utilisée depuis une vingtaine d’années ?

Cette méthode devait être employées dans un secteur qui avait une vocation à évoluer dans ce sens. Si vous prenez le tout premier iPhone par exemple, ce n’était pas un produit si attractif au début. Il y a une vidéo célèbre du président de Microsoft qui expliquait qu'un iPhone n'avait même pas de clavier, que cela coûtait une fortune, que ce n’était pas sur le réseau le plus pratique, qu'il n'était pas possible d'écrire correctement ses e-mails avec. Il y a des raisons valables de dire que le premier iPhone est un produit inférieur à un produit comme le BlackBerry. Et pourtant, il s’avère que ce produit-là, l'iPhone, a fini par l'emporter, mais y a eu toute une idée au coeur de la Silicon Valley pour innover et enrichir ce produit grâce à l'innovation sur le long cours.

Un autre exemple concret concerne le début de la société Uber qui représentait un substitut imparfait de ce qui existe déjà, les taxis. Mais l'idée, via l'innovation économique, était, qu'à terme, Uber va se substituer et remplacer tous les taxis.

Dans le cas de Tesla, cette approche de l'innovation a aussi porté ses fruits dans le domaine des véhicules électriques. Des études de cas de management d’ici 10 ans à 15 ans permettront de démontrer les bienfaits de l'innovation.

Toute une série d'entreprises, comme Uber et un certain nombre d'autres, qui finiront par asseoir leur domination grâce à l'innovation. Cela va consister à tout décrypter, faire disparaître une partie de la concurrence ou certains produits. Mais cette stratégie aura forcément des effets assez délétère sur les sociétés concernées.

Cela nous amène à nous demander si tout cela sera-t-il vraiment bénéfique ?

Cette stratégie de l'innovation sera sûrement bénéfique à travers cette idée de la destruction à tout va pour essayer de revenir et de chercher d'autres approches, d'autres types de stratégies. Mais cette stratégie de la destruction interroge. Est-ce que l'on a vraiment besoin de quelque chose de destructif ? Est-ce que la stratégie d'innovation disruptive est-elle vraiment valable ? Car si ce n'est pas le cas, l'existant aura été détruit et à la place subsistera un produit inférieur.