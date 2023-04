L’Inde va dépasser la Chine en nombre d’habitants : et voilà ce que la superpuissance oubliée pourrait changer à la marche du monde

Des acheteurs se pressent dans un marché avant Diwali, la fête hindoue des lumières, à Chennai, en Inde, le 22 octobre 2022.

Jean-Luc Racine est directeur de recherche CNRS, au Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS) de l’EHESS, et vice-président d’Asia Centre. Il est aussi directeur scientifique de la fondation Maison des sciences de l’Homme, où il a dirigé pendant dix ans le programme de coopération bilatérale avec l’Inde.

Atlantico : L’Inde est en passe de dépasser la Chine comme pays le plus peuplé au monde. A quoi est-ce dû ?

Jean-Luc Racine : C’est plutôt dû à ce qu’il se passe en Chine. Cela fait des années que les pays sont plutôt proches l’un de l’autre, sauf que la population chinoise vieillit et ressent les conséquences de sa politique de l’enfant unique. Et, pour la première fois, légèrement régressé. L’Inde a une population plus jeune, d’environ 10 ans en moyenne. Cela fait que mathématiquement, l’Inde va dépasser la Chine dans le courant de l’année. La croissance démographique se poursuit en Inde, même si de manière inégale. Le Sud a quasiment fait sa transition démographique.

A population égale, le PIB chinois est environ 5 fois supérieur au PIB indien. Donc quand l’Inde, dans les discours optimistes de Narendra Modi, parle de dividende démographique et rappelle que la jeunesse est un acquis et un atout, c’est vrai. Mais cela est vrai sous réserve de trouver un emploi aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail. C’est une question délicate car le degré de scolarisation, le système éducatif, reste plus intense et meilleur que ce qu’il est Inde. Ce qui a des répercussions sur l’emploi.

L’Inde est-elle en capacité de capitaliser sur sa démographie ?

C’est tout l’enjeu. L’indice de développement humain est très parlant en la matière. L’Inde, cinquième puissance économique mondiale, est 132e de l’IDH, là où la Chine est 79e. C’est un vrai problème puisque le discours sur la « croissance inclusive », vocabulaire du parti du congrès (au pouvoir de 2004 à 2014), continue à être tenu, mais il est purement rhétorique. Tout le monde peut avoir conscience de l’impérieuse nécessité de fournir des emplois mais dans un pays encore très rural, c’est compliqué.

Qu’est-ce qui a fait que la Chine a su se développer bien plus que l’Inde, à partir d’un PIB par habitant similaire jusque dans les années 1990 ?

Le tournant a eu lieu sous Deng Xiaoping. Il y a eu une volonté du pouvoir de favoriser la croissance économique en jouant l’équilibre entre pouvoir d'État et secteur privé. Pour l’Inde, le grand tournant arrive en 1991, lorsque Manmohan Singh est ministre des Finances et commence à libéraliser l’économie. Il y a eu, au début des années 2000, une croissance significative, mais qui a été suivie de ralentissements. Certains experts estiment que pour sortir l’Inde par le haut, elle aurait besoin d’une croissance de 9 à 10 % pendant plusieurs années. Ce qu’à connu la Chine. On comprend bien d’ailleurs pourquoi la Chine, qui s’est développée, n’a plus ces taux de croissance. En Inde, même si Narendra Modi est partisan de la libéralisation, défenseur d’une politique « Make in India », incitant à venir fabriquer en Inde, certains estiment qu’il est encore difficile de venir s’installer en Chine. La Chine a des taux de croissance passés et prévus autour de 6%. C’est le grand pays mondial qui connaît la plus forte croissance, mais ça reste insuffisant par rapport aux besoins.

De quoi à besoin l’Inde pour capitaliser sur sa démographie ?

Il faut d’abord qu’elle renforce son système de formation par l’éducation. L’Inde compte de bonnes universités, de très bons instituts de management et de technologie, mais la diffusion de l’enseignement de qualité reste trop inégale. L’autre aspect serait de sortir une partie de la population de la ruralité au profit d’un développement rural urbain. Mais on ne peut pas multiplier les postes qualifiés si l’éducation n’est pas au rendez-vous. C’est particulièrement difficile car l’Etat indien est une fédération, l’Etat est fort, et il a un rôle décisif, mais il n’a pas son mot à dire sur certains sujets.

Y a-t-il donc une problématique d’efficacité de la gouvernance ?

Il y a bien sûr des inégalités dans la gouvernance, mais ce n’est pas surprenant. Il y a des États où la formation : taux d’alphabétisation, etc. est meilleure et où la transition démographique s’opère mieux. Dans l'État le plus peuplé, l’Uttar Pradesh et ses 220 millions d’habitants, il est évidemment plus difficile de mener une action. Car ce n’est qu’un État parmi d’autres.

Le déclin démographique relatif de la Chine, et la vitalité de l’Inde, pourrait-il rebattre les cartes et offrir un nouveau rôle à l’Inde ?

Pas encore. On glose beaucoup sur la montée de puissance de l’Inde. C’est assurément un pays émergent mais pas encore, en tant que telle, une grande puissance. Mais elle a des raisons de s’inquiéter de la Chine sur un plan géopolitique, à fortiori depuis l’arrivée de Xi Jinping. Il y a ainsi eu des accrochages frontaliers le long de l’Himalaya. La guerre en Ukraine et le rapprochement sino-russe est vu avec beaucoup de circonspection. L’Inde a des relations anciennes avec la Russie, mais la montée en puissance de la Chine : le développement des nouvelles routes de la soie, le corridor sino-pakistanais, etc. L’Inde n’a pas voulu s’associer aux routes de la soie sur la base du fait que ces dernières passent par le nord du Cachemire que l’Inde continue de revendiquer. Toujours est-il que le budget militaire chinois est sans commune mesure avec celui de l’Inde. Narendra Modi veut faire de l’Inde un pays développé d’ici le centenaire du pays, 2047. La Chine s’est longtemps revendiquée pays en développement et a cessé de l’être. L’Inde continue d’être un pays émergent. Elle est attractive industriellement, mais ça ne suffit pas.

D’où un balancement géopolitique marqué d’une part par son appartenance au Quadrilateral Security Dialogue (QSD ou Quad), avec le Japon, l’Australie et les Etats-Unis, d’autre part par son appartenance à l’Organisation de coopération de Shanghai, une opération sino-russe initialement prévue pour assurer la stabilité en Asie centrale. En 2023, l’Inde préside l’Organisation de coopération de Shanghai et le G20, mais ce n’est pas elle qui dirige.

Est-ce que l’Inde a plutôt vocation à rallier la Chine et la Russie contre l’Occident, ou s’arrimer aux Etats-Unis, ou encore créer une troisième voie ?

C’est une question débattue en Inde. Le rapprochement sino-russe, et la guerre en Ukraine, incite certains à plaider pour une poursuite du rapprochement avec les Etats-Unis. La conduite officielle, c’est que l’Inde choisit selon ses propres intérêts, selon une logique de pure realpolitik. Ses discours peuvent être parfois anti-européens. La BBC a été censurée en Inde après un documentaire sur le rôle de Modi pendant les émeutes du Gujarat. Le ministre des Affaires étrangères a réitéré en mars dernier qu’il n’avait pas de leçons à recevoir des Occidentaux sur ce que sont les valeurs universelles. L’anti-occidentalisme vise surtout à rejeter les attaques en illibéralisme. Mais sur le plan militaire, il n’y a aucun traité d’alliance ni avec la Russie et la Chine, ni avec les Etats-Unis, mais des traités existent bien pour des coordinations militaires entre l’Inde et les Etats-Unis. Et la part de la Russie dans les ventes d’armes à l’Inde, premier importateur mondial, est en train de baisser au profit des Occidentaux.

Les Occidentaux ont-ils intérêt à courtiser l’Inde pour essayer de l’arrimer ?

C’est clairement la stratégie américaine. Quand il y a eu des tensions sur l’Ukraine, à l’ONU notamment, Joe Biden a fait part de son agacement, mais le département d’Etat a fait savoir que les Etats-Unis comprenaient les liens historiques de l’Inde avec la Russie. Les Américains, dans le même temps, multiplient les visites. Les contacts sont nombreux. L’Inde reste perçue comme l’un des Etats capables de rééquilibrer la montée en puissance de la Chine. Pour des raisons statistiques et géographiques évidentes. En définitive, l’Inde a le potentiel d’être un acteur majeur, mais elle ne joue pas encore dans la même catégorie que son grand voisin chinois.