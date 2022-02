Photo sous-marine d'un banc de poissons prise au large de l'île de Saint-Barthélémy.

Alors que le One Ocean Summit (sommet international sur l'océan) débute mercredi 9 février à Brest, une méta-analyse des chercheurs de l’université norvégienne des sciences et technologies de Trondheim apporte un nouvel éclairage sur cet enjeu.

Timothy D. Clark travaille actuellement à l'École des sciences de la vie et de l'environnement de l'Université Deakin. Timothy D. Clark mène des recherches en écologie physiologique et en aquaculture, notamment en ce qui concerne les impacts des changements environnementaux sur les animaux aquatiques ectothermes.

Jeff C. Clements est chercheur au centre Pêches et Océans Canada, au Centre des pêches du Golfe.

Atlantico : Vous avez récemment publié une étude intitulée "Une méta-analyse révèle un "effet de déclin" extrême des impacts de l'acidification des océans sur le comportement des poissons" ("Meta-analysis reveals an extreme "decline effect" in the impacts of ocean acidification on fish behavior"). Comme son nom l'indique, vous avez observé un "effet de déclin". Pour les personnes qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, comment définiriez-vous cet "effet de déclin" ?

Jeff C. Clements, Josefin Sundin, Timothy D. Clark, Fredrik Jutfelt : L'effet de déclin décrit la tendance de la force des effets, ou de la force des preuves, d'une affirmation scientifique à diminuer avec le temps.

Par exemple, lorsque les scientifiques mesurent l'effet d'un élément sur un aspect de la biologie - qu'il s'agisse de l'effet du café sur votre rythme cardiaque ou, dans le cas présent, de l'effet de l'acidification des océans sur le comportement des poissons - les effets peuvent aller de très forts à nuls.

Lorsque de nouvelles découvertes scientifiques sont faites et publiées, les effets sont généralement assez forts. Mais dans certains cas, alors que de plus en plus d'études tentent de reproduire ces effets, leur intensité diminue pour diverses raisons.

Dans le cas de l'impact de l'acidification des océans sur le comportement des poissons, comment se manifeste-t-il ? Quelle est son importance ?

Nous avons constaté que si les études initiales testant les effets de l'acidification des océans sur le comportement des poissons ont rapporté des effets très forts, la force de ces effets a diminué de telle sorte que les études des cinq dernières années ont rapporté des effets négligeables depuis 2015.

À Lire Aussi

Idées de menus pour océans en danger : la liste des poissons que vous pouvez manger sans contribuer à leur disparition

Cette constatation est importante car elle suggère que, si d'autres aspects du changement climatique auront des effets négatifs sur les espèces marines, l'acidification des océans pourrait ne pas avoir d'effets graves sur le comportement des poissons comme on le pensait auparavant.

Cela signifie-t-il que les nouvelles inquiétantes que nous avons entendues ces dernières années concernant les effets de l'acidification des océans sur le comportement des poissons sont totalement inexactes ?

Nous pensons que les résultats des premières expériences ont fortement surestimé le véritable effet de l'acidification des océans sur le comportement des poissons. Si des conditions de CO2 élevées peuvent affecter certaines espèces dans des circonstances spécifiques, nos résultats suggèrent que l'acidification des océans n'a pas d'effets généraux sur le comportement des poissons.

Comment cette surestimation du phénomène a-t-elle influencé les politiques ? Quels sont les risques ?

Je n'ai pas connaissance de politiques que ce domaine a directement influencées - des politiques climatiques auraient été mises en œuvre malgré ces travaux puisque le changement climatique a de nombreux autres impacts négatifs sur la planète. Cependant, les résultats clairs et extrêmes des premières études ont conduit à de nombreuses recherches de suivi sur plus d'une décennie, qui auraient nécessité de nombreuses ressources.

Il est également probable que de nombreux chercheurs n'auraient pas été en mesure de reproduire les effets clairs et extrêmes publiés par des chercheurs de renom dans les premières études ; cette incapacité à reproduire des résultats aussi évidents peut entraîner du stress et des problèmes de santé mentale pour les étudiants qui mènent de telles expériences - ce que j'ai vécu personnellement.

À Lire Aussi

Cette loi fondamentale de l’évolution dans les océans brisée par l’avènement de la pêche industrielle

Comment aborder l'"effet de déclin" sur ce sujet et sur d'autres ?

La science souffre souvent de ce que l'on appelle le biais de publication, où les effets nouveaux et frappants sont publiés de manière sélective par les chercheurs et les revues scientifiques, et où les études ne montrant aucun effet ne sont publiées que beaucoup plus tard. En effet, ce biais de publication a joué un rôle important dans l'effet de déclin que nous avons constaté pour les études sur l'acidification des océans sur le comportement des poissons. Veiller à ce que les études sans effet soient publiées rapidement aux côtés des études présentant des effets très importants est un moyen de réduire les risques d'"effets de déclin" dans de nombreux domaines.

À Lire Aussi

Cette grande migration verticale qui se passe tous les jours sous la surface des océans