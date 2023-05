Des ouvriers assemblent des échafaudages sur un chantier à Paris.

Atlantico : L’intelligence artificielle se veut révolutionnaire dans de nombreux secteurs et la construction de bâtiments n’y échappe pas. Quels sont les points clés sur lesquels ces nouvelles technologies auront un impact ?

Quentin Panissod : Je ne sais pas si l'intelligence artificielle révolutionne réellement le secteur du bâtiment, ainsi que de nombreux autres secteurs, mais elle offre indéniablement un certain nombre de solutions. Les récents progrès, notamment de ChatGPT, ainsi que divers logiciels impressionnants basés sur l'IA, témoignent de ces avancées. Il existe de nombreux fantasmes sur les réelles possibilités offertes par cette technologie. Toutefois, dans le domaine de la construction, qui est encore peu numérisé, il y a peu de bases de données existantes avec lesquelles travailler. L'un des principaux défis actuels pour la rénovation est d'accéder à des bases de données fournissant des informations sur l'état des bâtiments, mais malheureusement, cela n'existe pas encore. Cela dit, l'IA apporte des solutions, surtout en ce qui concerne l'étude de projet et la conception. Dans ces domaines, nous sommes de plus en plus confrontés à des cahiers des charges complexes. Nous souhaitons construire à moindre coût afin que les logements et bureaux qui en résultent restent abordables, tout en minimisant l'empreinte carbone de la construction, car nous savons que ce secteur contribue largement aux émissions de gaz à effet de serre. De plus, nous souhaitons concevoir des bâtiments qui s'adaptent au changement climatique. Par exemple, il pourrait y avoir moins de jours de pluie à l'avenir et davantage de périodes de sécheresse, ainsi qu'une augmentation des risques d'inondation à certains endroits. Ces facteurs rendent les études de construction et de rénovation plus complexes, afin de trouver les meilleures options pour ces projets. C'est là qu'intervient l'IA, car elle permet de simuler et d'optimiser un projet en prenant en compte toutes ces données différentes simultanément. Cela inclut des informations sur les types de matériaux utilisés, leurs propriétés, leurs coûts, ainsi que des données climatiques et sur l'empreinte carbone. Aujourd'hui, dans la pratique, il n'est pas possible d'explorer toutes ces possibilités simultanément pour les grands projets de construction. Habituellement, nous devons faire appel à différents experts, tels qu'un bureau d'études climatiques, un bureau d'études en urbanisme, un architecte, etc., pour étudier différentes parties du projet, puis synthétiser les résultats pour obtenir un projet final. Cependant, un logiciel utilisant l'IA pourrait permettre d'explorer toutes ces possibilités en même temps. Ainsi, la capacité de simulation et d'optimisation offerte par l'IA constitue l'un des principaux avantages de cette technologie, non seulement pour la construction, mais également pour d'autres domaines. Par exemple, l'IA appliquée à la donnée, telle que le lidar, l'imagerie satellite ou par drone, peut être utilisée pour détecter des éléments sur des images, ce qui se révèle déjà utile pour recueillir des informations sur les bâtiments.

Certaines start-up ont développé des solutions permettant d'identifier différents types de toitures sur des images satellites de la France, fournissant ainsi des informations sur les bâtiments. De plus, l'IA peut aider le secteur de la construction en matière de prise de décision. Par exemple, elle peut être utilisée pour déterminer l'ordre dans lequel il est préférable de rénover les bâtiments publics afin de maximiser l'efficacité énergétique, réduire les coûts énergétiques et améliorer le confort des occupants. Ces utilisations de l'IA reposent sur des données macro, telles que les diagnostics de performance énergétique, qui sont désormais accessibles au public. Il existe de nombreux autres cas d'utilisation spécifiques à l'IA, et nous ne faisons que commencer à explorer ces possibilités. Dans le domaine de la construction, où nous n'avons pas encore de version numérisée de nos infrastructures, il reste encore beaucoup à faire avant de pouvoir pleinement exploiter l'IA. Avant de pouvoir utiliser l'IA dans chaque projet de construction, nous devons d'abord collecter les données nécessaires, ce qui représente actuellement un frein à son déploiement généralisé.

La gestion des risques est aussi très importante et on voit aujourd’hui de nombreux problèmes apparaître à ce sujet, les IA vont-elles permettre d’éviter les défauts de construction ?

En réalité, je dirais que oui et non. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui, nous rencontrons effectivement parfois des difficultés et des problèmes dans la construction des projets. Cependant, nous réalisons également de très bonnes choses en France et nous avons des normes élevées à respecter. Il est vrai que nous sommes confrontés à certains problèmes, tels que les îlots de chaleur en milieu urbain ou les problèmes de retrait et de gonflement des sols argileux. Ces problèmes doivent être résolus au niveau des bâtiments, et nous savons déjà comment y remédier. Donc, en ce sens, l'IA ne va pas apporter une réponse directe à ces problèmes, car il existe déjà des professionnels compétents capables d'effectuer les travaux nécessaires pour réduire les effets des îlots de chaleur, par exemple. En revanche, la question est que réaliser tous ces travaux de manière curative, une fois que le problème est là, coûte cher. De même, effectuer des études pour rendre tous les bâtiments hautement performants et résilients face à ces risques potentiels est également très coûteux. Comme je l'ai mentionné précédemment, il est impossible de payer 10 études d'experts sur tous les sujets. C'est là que l'IA intervient, en rendant une partie de cette expertise accessible. En développant des algorithmes qui apprennent à effectuer une partie du travail des experts en matière de risques climatiques, par exemple, nous pourrons appliquer ces connaissances à tous types de projets. Ainsi, nous pourrons obtenir des diagnostics de résilience pour les bâtiments, et cela pourra être appliqué à grande échelle, là où aujourd'hui nous avons besoin de professionnels qualifiés en nombre insuffisant pour couvrir tous les bâtiments en France. Bien sûr, nous aurons toujours besoin de professionnels sur le terrain, tels que des architectes, des chefs de chantier, des ouvriers et des experts de divers domaines. Cependant, l'IA pourra effectuer des études préliminaires, identifier des risques basés sur les connaissances déjà acquises par les experts, ce qui permettra de démocratiser en quelque sorte la prise en compte des risques.

Confier une partie de la construction de bâtiments à une IA peut inquiéter le client comme l’entrepreneur, les intelligences artificielles seront-elles vraiment fiables en la matière ? Si oui, comment rassurer les consommateurs ?

La communication sur l'intelligence artificielle suscite beaucoup d'engouement, avec tous les fantasmes et les innovations qui en découlent, notamment avec des logiciels comme ChatGPT qui semblent capables de répondre à n'importe quelle question et de fournir un plan détaillé. On a l'impression que ces outils pourraient remplacer de nombreux emplois. Certes, certaines tâches et métiers sont remis en question, voire menacés, mais la plupart des personnes qui utilisent ces outils, notamment ChatGPT et d'autres sujets d'IA, les considèrent davantage comme de nouveaux outils plutôt que comme des remplacements. Selon mon expérience avec une cinquantaine de projets, nous n'avons pas vu une seule entreprise ou organisation se dire : "Super, cela va remplacer tel service". Ce genre de scénario est plutôt rare, voire inexistant. Il est vrai que dans des domaines très spécifiques comme le marketing en ligne ou la traduction automatique, ces outils peuvent apporter une aide précieuse aux professionnels, mais ils sont davantage conçus pour soutenir les traducteurs que pour les remplacer réellement. Il est important de souligner que l'IA peut avoir un impact social important sur certains domaines spécifiques où elle peut vraiment influencer l'emploi, mais cela reste très concentré. Par exemple, dans le secteur de la construction, les sondages montrent que les craintes sont en réalité assez faibles, car nous nous appuyons sur des compétences existantes pour répondre aux exigences. Cependant, je pense que le secteur de la construction a besoin d'outils pour l'aider à relever tous les défis et paradoxes qui lui sont demandés. Actuellement, la communication met particulièrement l'accent sur la crise du logement, qui est souvent liée au fait que nous nous imposons parfois des objectifs contradictoires. Parfois, les solutions proposées tentent de résoudre trop de problèmes simultanément, sans qu'il n'y ait de solution réelle. Dans ce contexte, l'IA peut apporter une aide précieuse. Cependant, la question de l'adoption de ces outils dans le secteur de la construction est liée à la compétence. Il est crucial que le secteur parvienne à attirer des profils numériques dans ses équipes, ce qui peut être un défi car il n'est pas perçu comme un secteur "sexy" pour les professionnels intéressés par ces disciplines. Un professionnel du numérique aura plutôt envie de rejoindre un environnement où il pourra évoluer avec d'autres experts techniques. Cependant, le secteur de la construction peut jouer la carte de l'entrepreneuriat et du sens, car il travaille sur des projets dont on peut être fier d'avoir contribué. Ainsi, une personne dotée de compétences en nouvelles technologies peut créer des outils qui auront ensuite un impact tangible sur les économies de matériaux et l'amélioration des caractéristiques des bâtiments. Il y a donc un réel potentiel, mais cela reste un véritable défi aujourd'hui, notamment en termes de coût. Par exemple, la collecte de données peut être coûteuse, et la démarche de numérisation de la construction, telle que le BIM (Building Information Modeling), est encore onéreuse et demande beaucoup d'efforts pour mesurer et concevoir les bâtiments en maquette numérique. Le retour sur investissement n'a pas encore été atteint, ce qui fait que les constructeurs ne voient pas immédiatement l'intérêt de ces outils. Cependant, je suis convaincu qu'à mesure que les objectifs environnementaux se multiplient et se mêlent aux objectifs économiques, ces outils deviendront inévitablement des solutions sur lesquelles le secteur de la construction investira de plus en plus. Nous assistons déjà à un développement croissant d'outils dans cette direction.

Lorsqu'il s'agit d'intelligence artificielle et de son application dans le domaine de la construction et de la gestion de nos infrastructures, c'est véritablement un sujet d'avenir. Mon combat et mon message se situent dans le contexte de l'IA en général, en se posant la question de ce que nous voulons faire de l'IA dans nos sociétés, dans notre monde. Mon constat est que, peut-être que cela n'est pas assez connu et devrait l'être davantage, plus de la moitié des investissements dans l'IA sont orientés vers le marketing, la finance spéculative et la surveillance, alors que nos principaux défis sont d'ordre économique, social et environnemental, bien loin de ces trois sujets d'optimisation quasi-purement commerciale. Ainsi, l'IA appliquée à la construction fait partie des domaines qui peuvent avoir un énorme impact et contribuer réellement au progrès de notre société pour relever certains défis, en particulier le défi climatique et l'intégration des données sociales, qui est d'une importance cruciale. Donc voilà, mon appel porte essentiellement sur ces sujets, notamment en encourageant une utilisation accrue de l'IA et en concentrant notre énergie de projet d'intelligence artificielle dans ces domaines moins "sexy", mais qui sont très pertinents. C'était simplement ma conclusion personnelle, soulignant l'importance de mettre en avant le message que j'essaie de véhiculer au maximum : investissons notre énergie dans des utilisations utiles de l'intelligence artificielle pour la société, et la construction en fait partie. L'avantage de l'utilisation de l'IA ne devrait pas se limiter à nous inciter à acheter des produits bon marché sur des plateformes comme AliExpress, mais plutôt à optimiser véritablement notre monde et à servir l'intérêt général.