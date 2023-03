L’exercice physique au moins aussi efficace que les médicaments et les psychanalystes

Faut-il voir le sport comme une alternative ou un complément à la thérapie et aux médicaments ?

Une récente étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine dévoile les atouts et les bienfaits du sport sur les troubles de santé mentale comme la dépression et l'anxiété.

Atlantico : Quel type de sport faut-il pratiquer et à quelle intensité pour constater un impact réel sur sa dépression ?

Ben Singh : Nous avons constaté que faire environ 30 minutes par jour de tout type d'activité physique (comme la marche rapide, soulever des poids, faire du vélo ou du yoga) réduit considérablement la dépression, l'anxiété et la détresse psychologique, par rapport aux soins habituels.

Tous les types d'exercices ont été bénéfiques. Cependant, les résultats ont indiqué que les exercices de résistance (c'est-à-dire soulever des poids) étaient les plus bénéfiques pour la dépression, et que le yoga et le Pilates étaient les plus bénéfiques pour l'anxiété et la dépression.

L'intensité n'a pas besoin d'être vigoureuse. Nous avons constaté que faire de l'exercice à n'importe quelle intensité s'est avéré bénéfique. Donc, cela signifie que le simple fait de se promener à notre porte à votre rythme de marche normal peut aider à améliorer la santé mentale. Cependant, les preuves suggèrent que des intensités plus élevées conduisent à plus d'avantages - donc en faisant une marche rapide (au lieu d'une marche lente) peut conduire à plus d'avantages.

L'exercice peut être à la fois une alternative et un complément à la thérapie et aux médicaments, selon la situation et les besoins de l'individu.

Pour certaines personnes, l'exercice seul peut suffire à améliorer leur santé mentale et leur bien-être. Il a été démontré que l'exercice régulier a de nombreux avantages pour la santé mentale, notamment la réduction des symptômes de dépression et d'anxiété, l'amélioration de la qualité du sommeil et le renforcement de l'estime de soi. Pour ces personnes, l'exercice peut être une alternative efficace à la thérapie et aux médicaments.

Cependant, pour d'autres, l'exercice peut ne pas être suffisant pour gérer leurs problèmes de santé mentale, et une thérapie et/ou des médicaments peuvent être nécessaires. Dans ces cas, l'exercice peut encore être un complément précieux aux autres traitements. L'exercice peut aider à améliorer l'efficacité de la thérapie et des médicaments en améliorant l'humeur, en réduisant les niveaux de stress et en procurant un sentiment de contrôle et d'accomplissement.

Il est important de noter que le traitement de la santé mentale est très individualisé et que ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Il est toujours préférable de consulter un professionnel de la santé mentale pour déterminer le traitement le plus approprié à vos besoins spécifiques.

Mais l'exercice ne doit pas être considéré comme une option "agréable à avoir". C'est un outil puissant et accessible pour gérer les problèmes de santé mentale - et le meilleur, c'est qu'il est gratuit et comporte de nombreux avantages supplémentaires pour la santé.

Dans l'ensemble, nos résultats soulignent le rôle crucial de l'exercice dans la gestion de la dépression, de l'anxiété et de la détresse psychologique.

Quelles sont les améliorations les plus importantes qui ont été notées sur les participants ?

Notre recherche indique que l'exercice est environ 1,5 fois plus efficace que les médicaments ou la thérapie cognitivo-comportementale dans le traitement des problèmes de santé mentale, sur la base d'une comparaison des avantages rapportés dans les revues systématiques précédentes. L'exercice a démontré son efficacité dans la gestion des symptômes de dépression et d'anxiété dans diverses populations, y compris celles souffrant de maladies mentales et de diverses conditions cliniques. Malgré ses bienfaits reconnus, l'exercice est souvent négligé dans la prise en charge de ces affections, en particulier chez les personnes présentant des comorbidités. Par conséquent, l'activité physique devrait être un élément clé de la gestion de la dépression et de l'anxiété, non seulement pour améliorer la santé mentale, mais aussi pour prévenir leur apparition. Notre étude a révélé que l'exercice a montré des améliorations significatives chez les personnes souffrant de dépression, du VIH, de maladies rénales, les femmes enceintes et post-partum et les personnes en bonne santé, indiquant les larges avantages de l'exercice pour l'amélioration et la prévention de la santé mentale.

Pourrait-on voir ce genre de solution utilisée comme traitement médical recommandé par les médecins ?

Il est important de reconnaître que si l'exercice peut aider efficacement à gérer les problèmes de santé mentale, les personnes atteintes de ces problèmes doivent collaborer avec un professionnel de la santé pour établir un plan de traitement complet plutôt que de se fier uniquement à un nouveau régime d'exercice. Un plan de traitement peut inclure des approches de style de vie comme l'exercice régulier, une alimentation équilibrée et la socialisation, en plus de la psychothérapie et des médicaments. Cependant, l'exercice ne doit pas être considéré comme un élément discrétionnaire. C'est un outil puissant et facilement accessible pour gérer les problèmes de santé mentale, avec en prime divers autres avantages pour la santé, et il est gratuit.