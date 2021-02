L’étrange coïncidence géographique entre flambée des homicides et districts américains où les procureurs ont été élus grâce à l’argent de George Soros

Des manifestants appellent à un définancement de la police lors d'une manifestation à New-York.

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l' Université Paris II , et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans . Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.

"La lumière du jour est le désinfectant le plus efficace"

Louis Brandeis (1856-1941) juge à la Cour suprême des États-Unis

L'année 2020 a vu les homicides exploser aux États-Unis. Pour le think-tank apolitique Council on criminal justice, ce taux d'homicides est "historique" : sur les 34 métropoles analysées dans l'étude du Council, de la plus petite, Norfolk, Virginie, (245 000 habitants), à New York (8,4 millions d'hab), 29 ont connu cette explosion des homicides. Comparer ces homicides de 2019 à 2020, en révèle 1 268 en plus, + 30% en moyenne.

Dans ces métropoles, les vols avec armes augmentent aussi en moyenne de 8% en 2020.

Une vague criminelle dont le début coïncide avec l'éruption de "violences sociales" suivant la mort de George Floyd à Minneapolis (mai 2020), étouffé par un policier blanc et qui n'a en tout cas rien à voir avec le (juste antérieur) premier confinement provoqué par la pandémie COVID-19, lors duquel les crimes graves ont stagné, voire baissé.

Parenthèse : toute mort d'un Noir désarmé du fait d'un policier est bien sûr odieuse mais, sur les 7 000 à 7 500 jeunes Noirs assassinés par an et par arme à feu aux États-Unis (années récentes), 90% le sont du fait d'autres jeunes Noirs, lors de meurtrières guerres de gangs.

Parmi les villes où l'explosion criminelle fut la pire en 2020 ; New York, Chicago & Los Angeles, absorbant à elles seules 40% des 1 268 homicides de plus qu'en 2019.

- New York en 2020, sur 2019 : homicides, + 43%, fusillades (de 769 à 1 518), + 97%,

- Chicago : 774 homicides, 278 de plus qu'en 2019 (+ 55%),

- Philadelphie : + 40% d'homicides sur 2019 (pire bilan depuis 30 ans),

- Los Angeles : 349 homicides en 2020, + 38% sur 2019,

- Saint-Louis : 252 homicides en 2020, pire bilan sur 50 ans (87 hom. pour 100 000 habitants ; moyenne, Union européenne, ± 2/100 000 homicides/hab.)

Ce réel désastre criminel est-il dû au hasard ?

Oh que non.

De 2017 à 2019, dans ces mêmes métropoles, les élections aux cruciaux postes de procureur de district (District Attorney, élus aux États-Unis, avec monopole des poursuites pour l'État, le district, etc.) ont vu les candidats du milliardaire-anarchiste George Soros triompher, du fait des plus de 17 millions de dollars par lui déversés sur ces campagnes électorales judiciaires. Sur des zones aussi réduites, ces fortunes ont permis aux candidats-Soros d'écraser toute concurrence, au nom d'une "justice sociale" camouflant en fait un laxisme débridé.

Des noms et des chiffres, maintenant :

- District Attorney de Los-Angeles : George Gascón (environ $2,3 millions d'argent-Soros),

- District Attorney de Chicago : Kimberly M. Foxx (environ $2 millions),

- District Attorney de New York : Leticia James (fondation Jennifer & Jonathan Soros, fils de George, "contributeurs majeurs", pas de somme connue),

- District Attorney de Philadelphie : Larry Krasner (environ $ 1,5 millions),

- District Attorney de Saint-Louis : Kimberly Gardner (± $ 116 000, majorité de l'argent reçu pour cette campagne de ville moyenne).

Élisez un procureur laxiste ?

Amusante coïncidence : vous héritez d'une vague criminelle.

L'anarcho-capitalisme de Soros & co. semblait a priori nocif : cette hécatombe nous en fournit la sanglante preuve.

*** Fact-checkers ! Tous les chiffres et données sont à disposition sur demande.