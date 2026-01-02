POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"L'Éternité, montre en main"

"L'Éternité, montre en main"

ATLANTI-CULTURE

2 janvier 2026

"L'Éternité, montre en main" : une dégustation littéraire à savourer avec lenteur

Des carnets de doute et d’émerveillement De : Patrick Tudoret Les Belles Lettres Publication le 18 février 2025 320 pages 23€

Photo of Paul Beuzebosc pour Culture-Tops
Paul Beuzebosc pour Culture-Tops Go to Paul Beuzebosc pour Culture-Tops page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Patrick Tudoret , Les Belles Lettres , Essai

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Paul Beuzebosc pour Culture-Tops image
Paul Beuzebosc pour Culture-Tops

Paul Beuzebosc est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).