Une manifestante avec une pancarte contre l'Etat profond.

Mike Lofgren dans son ouvrage "The deep state : The fall of the constitution and the rise of a shadow government" décrypte les mécanismes de l'"État profond" aux États-Unis et ses conséquences sur le plan économique.

L'expression "État profond" a commencé à être utilisée aux États-Unis lors de la dernière campagne électorale et a, dans une certaine mesure, éclipsé ses "jumeaux" plus anciens, "l'élite" et "l'establishment". L'utilisation de chacun de ces termes pour décrire le réseau d'organisations et de personnes qui dirigent la politique intérieure et étrangère des États-Unis présente certains avantages, et l'"État profond" y a définitivement sa place. L'expression "État profond" est née en Turquie, où elle décrivait le pouvoir occulte de l'armée par opposition à la sphère politique qui fonctionnait de manière apparemment démocratique. Il a également été utilisé en Italie dans les années 1960 et ailleurs.

Mike Lofgren dans son ouvrage "The deep state : The fall of the constitution and the rise of a shadow government" montre bien qu'un tel "État profond" existe aussi aux États-Unis. Il n'est pas composé, comme certains médias grand public ont récemment tenté de ridiculiser le terme, d'une "combinaison obscure de bureaucrates gouvernementaux". De toute évidence, ce ne sont pas les bureaucrates qui comptent. Quiconque a passé un peu de temps à Washington (ne serait-ce qu'en étant dans les parages) sait que l'"État profond" n'est pas composé de bureaucrates en costume de flanelle, portant des chaussures à semelles épaisses, le stylo dans la poche de la chemise, vivant avec des salaires modestes et dans des maisons hypothéquées à 90 %. Mike Lofgren, qui n'est pas politologue, ne donne pas de définition exacte, mais s'en approche : l'État profond est "une association hybride d'éléments clés du gouvernement et de parties de la finance et de l'industrie de haut niveau qui... gouvernent effectivement les États-Unis en ne faisant que peu référence aux préoccupations des gouvernés telles qu'elles sont... exprimées par les élections" (p. 5).

L'État profond comprend le complexe militaro-industriel à l'ancienne, le sommet de Wall Street et de la Silicon Valley, les groupes de réflexion et les fondations, ainsi que les médias grand public, la plupart d'entre eux (à l'exception évidente de la Silicon Valley et d'Hollywood) étant situés à Washington et à New York. Ce sont des personnes qui passent souvent sans transition entre le gouvernement, ses branches législatives et exécutives, et qui, lorsqu'elles ne sont pas au pouvoir, peuplent les think tanks, siègent aux conseils d'administration de grandes entreprises financières, informatiques ou militaires ou rédigent des éditoriaux pour les grands médias. Ils sont liés par des origines communes, une même idéologie et, plus encore, par des intérêts économiques communs. On pourrait presque dire qu'ils ne forment qu'une seule et même personne, si à l'aise dans des tâches apparemment très différentes, secrétaire adjoint à la défense, auteur d'un éditorial dans le Washington Post, analyste dans un groupe de réflexion de haut niveau à Washington. Comme l'a écrit Tocqueville à propos d'un autre État profond, il y a deux siècles et demi : "Les nobles occupaient des postes identiques, avaient les mêmes privilèges, la même apparence ; il y avait, en fait, un air de famille entre eux, et l'on pourrait presque dire qu'ils n'étaient pas des hommes différents, mais essentiellement les mêmes hommes partout" (L'ancien régime et la révolution française).

Le livre de Lofgren présente deux points très forts. Premièrement, Lofgren est quelqu'un qui connaît le système de l'intérieur (il a travaillé pendant près de trente ans au Congrès, a siégé aux commissions du budget et des forces armées et connaît personnellement un certain nombre d'acteurs politiques clés). Il apporte donc au livre une connaissance qu'un professeur de sciences politiques n'a tout simplement pas. Deuxièmement, Lofgren montre qu'il existe des liens étroits entre les préférences de l'État profond en matière de politique intérieure et étrangère. La montée du pouvoir politique des riches (documentée par Larry Bartels et Martin Gilens) et l'inégalité croissante des revenus (documentée par tant de personnes qu'il est superflu de les citer) sont, comme le montre Lofgren, intrinsèquement liées à des choix de politique intérieure qui réduisent les impôts sur les riches, offrent un nombre croissant d'échappatoires aux riches, réduisent les dépenses sociales, mais aussi (et seulement de manière apparemment contradictoire) augmentent les dépenses militaires. Pourquoi ce dernier point ? Parce que les bénéficiaires des dépenses militaires sont précisément les membres de l'État profond. Comme l'affirme Lofgren, le TARP et les dépenses militaires ne sont que les deux facettes d'une même pièce : l'utilisation des ressources gouvernementales au profit des riches.

Nous devrions, semble-t-il, cesser de considérer les dépenses publiques comme l'opposé des dépenses privées. En effet, les dépenses publiques ont deux groupes d'intérêt radicalement différents et deux objectifs très différents. Une partie des dépenses publiques (celle que nous mettons traditionnellement en avant) répond aux besoins de la classe moyenne et des pauvres : sécurité sociale, Medicare, Medicaid et allocations chômage. C'est cette partie qui, du point de vue de l'État profond, doit être réduite. La deuxième partie des dépenses publiques sert à soutenir (quand c'est nécessaire) le secteur financier et à acheter du nouveau matériel militaire. Dans ce cas, les bénéficiaires sont les personnes situées à l'autre bout du spectre de la distribution des revenus : les financiers, les propriétaires et les dirigeants des grandes entreprises de fournitures militaires, de télécommunications, de sécurité privée, etc. Lorsque nous pensons au gouvernement de cette manière, le paradoxe apparent des républicains (et de nombreux démocrates) qui sont à la fois en faveur d'un gouvernement plus petit, du TARP ["Troubled Asset Relief Program", le plan Paulson, une des mesures mises en place par les États-Unis à partir de septembre 2008 pour faire face à la crise financière de 2008, ndlr] et de dépenses militaires plus importantes disparaît. Nous assistons en réalité à une lutte autour d'un quart du PIB qui est redistribué par le gouvernement fédéral : la majeure partie de cet argent ira-t-elle dans les poches des riches ou dans celles de la classe moyenne et des pauvres ?

Ce que Lofgren soutient, c'est que l'État profond a effectivement kidnappé le gouvernement. Son objectif est d'utiliser cette énorme machine à faire tourner l'argent pour aider ses propres membres. Mais l'État profond a pu kidnapper le gouvernement parce qu'il a pu kidnapper le Congrès, c'est-à-dire s'assurer que la majorité des membres du Congrès votent dans le sens souhaité par l'État profond. Ils ont pu le faire grâce à un système électoral où gagner est pratiquement synonyme d'avoir accès à plus d'argent que son adversaire. C'est pourquoi Lofgren, dans le dernier chapitre où il évoque les changements à effectuer, place la réforme du financement électoral ("Eliminer l'argent privé des élections publiques") comme priorité numéro 1. Tout commence là, et se poursuit logiquement.

Comme toujours, lorsque l'on creuse plus profondément, les origines des politiques intérieures et étrangères se trouvent dans les intérêts économiques. Un aphorisme souvent utilisé dit que "toute politique est locale". Il serait plus approprié de dire que "toute politique est une question d'argent".

