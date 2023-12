« L’année 2024 sera celle des paniques bourgeoises »

Antoine Léaument, député LFI, s'exprime à l'Assemblée nationale.

On tremble.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

De lui on croyait tout savoir. Ses insultes, ses invectives, ses âneries. On savait qu’il était un adorateur de Robespierre et de sa guillotine. Il s’était d’ailleurs rendu à Arras pour rendre hommage à son idole.

Mais on ignorait qu’il avait les dons de Nostradamus. Écoutons le sans en perdre une bribe. « L’année 2023 a été chaude », a-t-il dit. Et il a ajouté « l’année 2024 sera volcanique » et « l’année des paniques bourgeoises ».

Mais qui sont donc ces bourgeois ? Pas les bourgeois-bohème (Bobo) qui fournissent l’essentiel de son électorat. Non. Les bourgeois, ce sont tous ceux qui ne pensent pas comme Antoine Léaument. Ça fait du monde !

Léaument veut la révolution, de préférence sanglante. Pas celle de 1789. L’année qui a sa préférence, c’est 1793 avec la Terreur, initiée par son maître à penser d’Arras.

Si jamais il arrivait au pouvoir (ce qui est heureusement fort improbable) il couvrirait la France de guillotines. Et parlerait, comme au temps de Robespierre, du « rasoir national ». Et il applaudirait en voyant les têtes rouler dans le panier.

Pour finir, il convient de citer sa dernière phrase : « la France, quel beau pays ». Ce pays sera encore plus beau quand on sera débarrassé d’Antoine Léaument.