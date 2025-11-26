POLITIQUE
Le site d'un parc de stockage de carburant du géant russe des oléoducs Transneft.

© NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

CAISSES NOIRES

26 novembre 2025

Kirghizistan, Kazakhstan et compagnie : ces pays qui permettent à l’Europe et à la France de contourner les sanctions qu’elles imposent à la Russie

Depuis les sanctions contre la Russie, les exportations françaises vers certains pays d’Asie centrale explosent, laissant planer la question d’un contournement des restrictions.

Pierre-Marie Meunier Go to Pierre-Marie Meunier page

5 min de lecture

Pierre-Marie Meunier

Pierre-Marie Meunier est chercheur associé à l'IEGA, ancien officier du renseignement militaire, actuellement directeur des opérations d'un cabinet de conseil en communication, diplômé d'un double master en information/communication et relations internationales.