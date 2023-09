Joe Biden est-il encore vraiment capable d’assumer ses fonctions de président ?

Le président vietnamien Vo Van Thuong et le dirigeant américain Joe Biden lors d'une réunion au palais présidentiel à Hanoï, le 11 septembre 2023.

Gérald Olivier est journaliste et partage sa vie entre la France et les États-Unis. Titulaire d’un Master of Arts en Histoire américaine de l’Université de Californie, il a été le correspondant du groupe Valmonde sur la côte ouest dans les années 1990, avant de rentrer en France pour occuper le poste de rédacteur en chef au mensuel Le Spectacle du Monde. Aujourd’hui il est consultant en communications et médias et se consacre à son blog « France-Amérique » .

Atlantico : En voyage officiel au Vietnam, Joe Biden a tenu un discours décousu dimanche 10 septembre. Stoppé en plein milieu du discours par ses propres conseillers, le président américain, âgé de 80 ans, est-il encore vraiment capable d’assumer ses fonctions de président?

Gérald Olivier : Au Vietnam lors d’un point presse, le président s’est lancé dans une tirade incohérente en essayant de répondre à une question de journaliste – alors même que les questions avaient été présélectionnées par la Maison Blanche et donc les réponses préparées - et son staff a fini par siffler la fin de la récréation et lui imposer de se taire. Quelques minutes plus tôt, à une autre question, Joe Biden avait répondu en disant qu’il « voulait aller se coucher »… Pour quiconque observe Joe Biden depuis son entrée à la Maison Blanche et même depuis plus longtemps ce genre de digression, de divagation incompréhensible, n’est pas nouveau. Cela fait des années qu’il est incapable d’une pensée suivie. Récemment cela est simplement devenu plus flagrant. Il semble en permanence égaré, même dans le bureau ovale. Ses capacités mentales et intellectuelles se sont à l’évidence encore affaiblies.

L’incident du Vietnam s’est déroulé devant les caméras du monde entier pour une rencontre internationale suivie de très près, notamment en Asie. Donc tout le monde a vu et entendu Joe Biden. La Maison Blanche n’a pas pu cacher le fait et nier l’évidence. Alors que c’est ce qu’elle fait d’habitude.

Il est évident que Joe Biden n’est pas en mesure d’assumer les fonctions de président. Il n’a pas la stamina nécessaire, ni la présence d’esprit et la capacité de compréhension. Mais du coup son staff a adapté la fonction à ses capacités diminuées. C’est un président « lite ». Son staff limite ses activités et ses prises de paroles, même quand elles sont scriptées. Jamais un président des Etats-Unis n’a eu un planning aussi peu chargé, des journées de travail aussi courtes, et des jours de vacances aussi nombreux.

Il est incapable d’être sur le terrain. Récemment lors des incendies tragiques sur l’île de Maui, à Hawaï, Biden a attendu dix jours avant de se rendre sur place et il s’est endormi durant l’une des activités. C’était honteux et embarrassant.

A quel point l’âge de Joe Biden est-il devenu un handicap ?

Ce n’est pas son âge en soi qui est en problème, ce sont ses facultés physiques et intellectuelles. Il y a des hommes politiques plus âgés que Joe Biden aux Etats-Unis qui ont encore toute leur tête. Prenez le sénateur républicain de l’Iowa, Chuck Grassley qui a 89 ans et qui est un des membres les plus actifs et les plus efficaces du Sénat. Chez les Démocrates, Nancy Pelosi a 83 ans et elle vient d’annoncer qu’elle comptait se représenter en 2024 pour un nouveau mandat au Congrès.

Le problème de Biden est qu’il est très faible physiquement pour son âge et qu’il n’a plus toutes ses facultés mentales. Si l’on ajoute à cela ses propensions à embellir ses histoires personnelles, s’inventer des mésaventures qu’il n’a pas vécues, et à tout ramener à lui, on a un président qui donne l’impression d’être dans une réalité parallèle.

C’est un handicap pour les Etats-Unis parce que cela donne au monde l’ image d’un pays affaibli, sans énergie, sans direction, sans volonté, mais ce n’est pas un handicap pour les membres de l’administration car Biden est devenu leur pantin.

Le staff de la Maison Blanche a la bride sur le cou. Les conseillers règnent en maître. Il n’y a aucune opposition de la part du bureau ovale. Biden est un béni oui-oui.

Quand les journalistes demandent « qui dirigent les Etats-Unis ? », la réponse ne tient pas en un seul nom, encore que le chef de cabinet Ron Klein soit sans doute le personnage le plus puissant du pays actuellement, mais la direction du pays est assurée par tous les membres de l’administration et ce qu’on appelle le « deep state », l’Etat profond, les hauts fonctionnaires inamovibles. Ce sont les membres de l’exécutif, pour la plupart d’anciens membres de l’administration Obama qui dirigent le pays. Rarement les membres d’une administration ont eu autant de liberté. C’est d’ailleurs ce qui explique le virage radical à gauche observé depuis l’élection de Joe Biden. L’aile radicale du parti démocrate a pris le pouvoir et impose sa vision globaliste, son obsession pour la transition énergétique et les questions d’équité et de genre. L’administration Biden est en plein délire « woke » avec personne pour dire « stop ».

Comment la presse américaine traite-t-elle le sujet ? Est-ce devenu un sujet médiatique majeur?

La presse américaine jusqu’à récemment protégeait Biden. Elle fermait les yeux. Fox News et les médias conservateurs ne cessent de répéter depuis 2019, quand Joe Biden a annoncé sa candidature à la présidence, qu’il est sénile et incapable d’assurer la charge de président, mais tous les autres médias ont délibérément évité le sujet et caché la vérité aux Américains. ABC, CBS, CNN et MSNBC (donc 4 des 5 grandes chaînes d’informations) pendant la campagne de 2020 ont nié que l’acuité mentale de Joe Biden soit un problème. Ils ont nié qu’il soit « déclinant ». Il fallait battre Trump à tout prix ; et donc au besoin cacher la vérité aux Américains. Puis durant les deux premières années de la présidence les mêmes médias ont soutenu Biden car son agenda est l’agenda de la gauche bienpensante archidominante au sein des grandes rédactions américaines.

Désormais cela est en train de changer, car l’échéance de 2024 se rapproche et les Démocrates commencent à se faire du souci concernant les chances de réélection de Joe Biden s’il persiste à vouloir se présenter. S’ils veulent se débarrasser de lui, il est probable que le type d’incident auquel on a assisté au Vietnam se répète et soit mis en avant.

CNN a récemment publié un sondage ou 72% des Américains (tous partis confondus) estimaient que l’âge du président était devenu un problème. Le fait même que CNN ait commandé un tel sondage est significatif.

En cas de réélection l'an prochain, Biden resterait à la Maison Blanche jusqu'à 86 ans, une perspective qui n'enchante guère les Américains. À quel point l’hypothèse d’une réélection est-elle plausible ?

Il n’y a pas de limite d’âge à une candidature présidentielle aux Etats-Unis. Président sortant, Biden a droit à un second mandat. Il peut donc se représenter. Rien ne le lui interdit. Il a indiqué qu’il souhaitait le faire. Ce sera donc aux Américains de décider.

Un sondage Fox News récent le donne néanmoins perdant face à tous les candidats Républicains, Trump inclus, sauf deux, Ron De Santis et Vivek Ramaswamy.

Avant cela, les Démocrates peuvent décider de le défier à l’occasion des élections primaires qui se dérouleront de janvier à juin 2024. Pour l’heure, un seul candidat s’est déclaré Robert Kennedy Junior et il n’est pas de taille. Mais il reste du temps pour que quelqu’un d’autre se présente, comme le gouverneur de Calilfornie, Gavin Newsome par exemple.

Mon sentiment est que les Démocrates chercheront à éviter une nouvelle candidature Biden. A cause de son âge. Mais aussi à cause des éternelles affaires de son fils, Hunter, avec la justice qui ont pris un mauvais tour récemment.

Toute la presse se focalise actuellement sur les démêlés judiciaires de Donald Trump, mais Hunter Biden, le fils de Joe, est aussi dans le collimateur de la justice, et du Congrès, et ses ennuis risquent de déteindre sur son père.

Gérald Olivier publie "Cover Up Le clan Biden, l'Amérique et l'Etat profond" le 27 octobre 2023 aux éditions Konfident

