Jérémy Cohen : un tramway nommé périr

Jérémy Cohen est mort après avoir été percuté par un tramway à Bobigny quelques instants après avoir été violemment agressé par un groupe de plusieurs individus.

Comment peut on attendre 19 jours pour réagir et agir ? 19 jours c’est long pour une famille sidérée par la mort de son fils et qui voudrait faire son deuil.

Dans l’affaire Jérémy Cohen il est urgent de dépassionner le débat sur le probable caractère aggravé d’antisémitisme et de revenir sur le déroulé de l’instruction. On peut légitimement se poser la question suivante : « Qu’a fait la Police pendant 19 jours? ». Suite à l’enquête de flagrance ayant suivi le drame menée par le commissariat de Bobigny, les policiers ont eu connaissance de la vidéo de l’agression filmée par un voisin le 10 mars 2022. Le 11 mars, la parquet demande au commissariat de poursuivre l’enquête préliminaire. La commission rogatoire avec nomination d’un juge d’instruction n’a été lancée que 19 jours plus tard, le 29 mars. Comment peut-on attendre 19 jours pour lancer une enquête avec une telle vidéo qui montre la corrélation entre l’agression et l’accident de tramway? Comment peut on attendre 19 jours pour partir à la recherche de témoignages qui permettraient la révélation de la vérité et demander à la Police Judiciaire de prendre l’affaire en mains pour empêcher les coupables/responsables de s’enfuir et de dissimuler des preuves éventuelles? Comment peut on attendre 19 jours de lancer une enquête qui aurait permis de réduire le fantasme de crime antisémite ou de le confirmer ? Comment peut on attendre 19 jours et pousser la famille Cohen à faire sa propre enquête d’étude de voisinage, en guise de deuil, en lieu et place de la police, distribuant des tracts pour obtenir des informations importantes pour comprendre ce qui s’est vraiment passé?

Comment peut on attendre 19 jours alors que les services de surveillance vidéo de la ville et de la RATP ont des délais pour effacer les bandes vidéos enregistrées cette nuit la autour de l’immeuble où se déroule l’agression ?

19 jours c’est long pour une famille sidérée par la mort de son fils et qui voudrait faire son deuil en étant sûre que rien n’a été oublié, écarté ou mis de côté. A chaque victime juive, Ilan Halimi, DJ Selam, Sarah Halimi, Mireille Knoll et aujourd’hui Jeremy Cohen, il y a toujours la même gêne. Le déni d’anti sémitisme aimerait banaliser la mort de ces personnes en les détachant de leur identité. Le procureur a même osé affirmer que Jeremy ne portait pas sa kipa au moment de l’agression, ce qui aurait donc empêché ses agresseurs de savoir qu’il était juif. Comme si on avait besoin d’une kipa pour être reconnu comme juif. Quel argument discriminatoire. Le pape n’a-t il pas une kipa ainsi que tous les grands prêtres de l’église catholique? M. le procureur estime donc que pour être insulté ou agresse en tant que juif il faut avoir une kipa qui est la preuve de sa judéité ? Cet argument maladroit traduit bien la gêne de notre état, de notre Police et de notre justice qui n’assument pas les 300% d’augmentation d’agressions antisémites en France. Que se serait il passe si, 19 jours plus tard, M Cohen et sa famille n’avaient pas sorti l’affaire dans les médias? Circulez il n’y a rien à voir. Juste un juif sous le tramway. Un tramway nommé périr.

Frank Tapiro, Président du mouvement citoyen ACCT (Actions Citoyennes Cohésion Transmission)