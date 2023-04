Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin à l'Assemblée nationale, en février 2019.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Mélenchon est seul parce qu’il l’a voulu. La NUPES qu’il a créée part en couilles. Et il a mis sur la touche ses plus fidèles lieutenants : Alexis Corbière, Raquel Garrido, Eric Coquerel…

Il n’est plus tout jeune et il se fait de plus en plus vieux. La NUPES, sa NUPES, n’en a plus pour longtemps si l’on en croit Olivier Faure. Le chef du PS, dégoûté par les outrances de Mélenchon, a jugé bon de se rapprocher des hollandais historiques.

Chez LFI, on ne se prive pas de le contester : Clémentine Autain et beaucoup d’autres. Mélenchon avait un héritier naturel : Adrien Quatennens. Mais les violences qu'il a infligées à sa compagne l’ont carbonisé. Pourtant, Mélenchon l’a soutenu jusqu’au bout. Contre vents et marées et contre les siens.

Dans ce champ de décombres, une figure s’est levée : François Ruffin. Lui ne doit rien à Mélenchon et tout à lui-même. Il est jeune, brillant et provocateur. On peut compter sur lui pour pousser Mélenchon dehors. Et c’est une ambition qu’il ne dissimule pas. D’après les derniers sondages, aux élections présidentielles il ferait un meilleur score que Mélenchon.

Ce dernier s’accroche encore. Mais ça n’aura qu’un temps. On ne raffole pas de François Ruffin mais tout ce qui peut nous débarrasser de Mélenchon est bienvenu !