Jean-Luc Melenchon prononce un discours lors de son meeting à La Défense, le 5 décembre 2021.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Pour sa campagne électorale, le chef de La France Insoumise était à Nantes. Ses pas l’ont amené Avenue Foch, derrière la cathédrale. Et là il a vu - horreur et damnation - quelque chose qui l’a blessé au plus profond de ses convictions : une statue de Louis XVI !

Meurtri, il s'est écrié : « si ça ne tenait qu’à moi, je la déboulonnerais ! ». Il a argumenté : « comment peut-on tolérer un monument à la gloire d’une personne de l’Ancien Régime qui ne respectait pas la souveraineté du peuple ».

Si cela avait été possible, Mélenchon aurait certainement traîné la statue jusqu'à chez lui et avec une guillotine de fortune l’aurait décapitée… D’après sa biographie, il a fait quelques études d’Histoire. Mais il y a des pages qu’il a dû sauter.

Ignore-t-il que Louis XVI fut un roi débonnaire, pacifique et réformateur ? Ne sait-il pas que le souverain guillotiné s’est toujours refusé à faire tirer sur le peuple ? De la Révolution de 1789 Clémenceau disait « c’est un bloc ».

Dans ce bloc, on peut choisir. Mélenchon a fait son choix et il a une nette préférence pour la Terreur. Pendant cette triste et sanglante période, les têtes roulaient dans le panier. Pas seulement celles de Louis XVI et de Marie-Antoinette : Danton, Madame Rolland, les Girondins, Camille Desmoulins.

Mélenchon pour se consoler d’avoir supporté la vue de la statue de Louis XVI aurait dû se rendre sur les bords de la Loire. C’est la, qu’en 1793 furent noyés par les Bleus de Carrier, des milliers de Nantais suspectés de sympathiser avec les Chouans. Mais on sait que Mélenchon, révolutionnaire dans la tradition robespierriste, considère qu’on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs.

