5 novembre 2025

"Je voulais vivre" de Adélaïde de Clermont-Tonnerre : Pour rendre justice à Milady, l’ange noir de la littérature française

Bien que divertissant, ce roman est décevant sur le fond et la forme. Il a reçu le Prix Renaudot De : Adélaïde de Clermont-Tonnerre Grasset Publication en Août 2025 480 pages 24 €