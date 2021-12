Christiane Taubira s'exprime sur un campus de l'Université de New York le 29 janvier 2016, aux Etats-Unis.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Elle est là, frémissante dans ses starting blocks. Prête à s'élancer dans l’arène de la Primaire Populaire. Et quand elle y sera, nous assisterons à un massacre sans précédent.

Christiane Taubira ne fera qu'une bouchée de la pauvre Anne Hidalgo. Elle piétinera jusqu'à ce que mort s’en suive Yannick Jadot. Applatira comme une crêpe Jean-Luc Mélenchon. Et renverra Arnaud Montebourg à ses abeilles.

Elle a déjà le soutien de Sandrine Rousseau. La candidate malheureuse à l'investiture EELV formule une condition pour que son ralliement soit total. Que Christiane Taubira éclaircisse sa position sur le social et l'écologie.

Moi je n’ai pas de telles exigences. Le social je m’en fous car j’aime les riches : ils fument le cigare et ne m’interpellent pas dans la rue pour me demander : “t’as pas une clope ?”. Quant à l’écologie, je m’en balance également : je tiens les éoliennes pour le crime le plus affreux jamais commis contre nos paysages.

Ma demande est modeste. Je souhaiterais que l’ancienne Garde des Sceaux s’engage à enrichir sa loi sur l’escalavage considéré comme un crime contre l’humanité. Il suffirait de quelques lignes. Quelques lignes pour qu’elle corrige deux omissions qui constituent un scandaleux mensonge.

Christiane Taubira a en effet pris soin de préciser que sa loi ne s’appliquait qu’à la traite transatlantique. De son propre aveu, elle ne voulait pas faire de peine "aux "jeunes de banlieue"... La nouvelle loi - si elle consent à la modifier - devrait donc indiquer que l’esclavage sur le continent africain existait bien avant que debarquent nos casques coloniaux. Depuis des siècles les tribus noires avaient des esclaves noirs, le butin habituel prélevé sur les tribus conquises.

Mention devrait être également faite des razzias arabes. Pendant plus de 1.000 ans, des dizaines de millions de Noirs ont été réduits en esclavage par ceux qui portaient l’étendard du Prophète. Certains d’entre eux ont eu un traitement plus clément en devant des gardiens du harem. Il est vrai qu’on les châtrait avant.

Quelque chose me dit que Christiane Taubira restera sourde à ma supplique Je ne pourrais donc, à mon grand regret, voter pour elle. Mais je serai heureux de la savoir maire de Cayenne.

