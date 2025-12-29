"Je suis la sterne et le renard"
ATLANTI-CULTURE
29 décembre 2025
"Je suis la sterne et le renard" : un beau conte philosophique aux résonnances très actuelles
De : Alain Mascaro Flammarion Publication en avril 2025 315 pages 22 €
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).