« Je suis CNews »

CNews.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Reporters sans frontières (RSF) s’acharne sur CNews. Il reproche à cette chaîne, propriété de Vincent Bolloré, de ne pas respecter « la pluralité des opinions ».

Et RSF a donc fait un signalement auprès du Conseil d’Etat qui a trouvé sa démarche acceptable et a adressé un avertissement à CNews qui est de droite et dont le succès est grandissant. Question « pluralité des opinions », on devrait certainement s’intéresser à France Inter et à France 2, qui sont de gauche. Les chroniqueurs de droite n’y sont pas conviés.

Charlie Hebdo est, cela ne surprendra personne, pour la liberté d’expression, et ne s’est jamais privé de critiquer Vincent Bolloré, le propriétaire de CNews. Mais pour Charlie Hebdo, orienté à gauche, la liberté ne se divise pas.

A sa façon, Riss, patron de Charlie Hebdo, cite la phrase que l’on prête à Voltaire : « Je déteste vos opinions mais je me battrai pour que vous puissiez les exprimer. » Merci Riss !