J'ai un point commun avec Trump : comme lui, j'ai été suspendu de Facebook...

Donald Trump a été suspendu de Facebook pour deux ans.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Ce silence me meurtrit. Alors je vais moi-même, et tout seul, évoquer mon cas. Il y a cela quelques temps, j'avais fait plusieurs articles assez rudes sur l'islam. L'un d'eux était titré : « je suis un islamophobe de droite et de gauche ».

L'affaire n'a pas traîné : mon compte a été suspendu. J'en ai parlé à une amie qui connaît bien le patron de Facebook France. Elle s'est renseignée et m'a appris que les modérateurs de Facebook pour la France étaient installés au Maroc.

Ce qui est logique car la main d’œuvre y est moins chère. La plupart de ces modérateurs sont de pieux musulmans. Donc, quand ils voient apparaître un texte jugé par eux islamophobe, il font un clic, dix clics, cent clics...

Et les algorithmes de Facebook font disparaître le blasphémateur. C'est ce qui m'est arrivé ; J'ai besoin de Facebook pour échanger avec des amis que j'ai aux États-Unis, en Russie, en Pologne. Cette plate-forme m'est également nécessaire pour parler de mes livres et poster mes articles.

À Lire Aussi

George Floyd ou la transformation d'un drame en instrument de revanche des élites néo-progressistes sur le populisme

Avec une autre adresse mail, j'ai donc ouvert un nouveau compte. Puis, au bout de deux mois, miracle, mon ancien compte a été rétabli. Mon châtiment a été de courte durée car mon islamophobie n'était pas galopante.

Donald Trump, lui, est suspendu pour deux ans. Il a dû en dire des horreurs ! Deux ans, c'est le temps que lui accorde Mark Zuckerberg pour devenir démocrate...