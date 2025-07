Carnage estival

L’offensive d’été de la Russie en Ukraine est la plus meurtrière depuis le début de la guerre

Lancée début mai, l’offensive estivale russe se révèle la plus meurtrière depuis 2022 : jusqu’à 31 000 soldats russes tués en deux mois pour un gain de quelques dizaines de kilomètres, soit 15 km par jour au meilleur rythme. Dans l’oblast de Soumy, l’artillerie de Moscou se rapproche, mais les Ukrainiens limitent la casse grâce aux drones filoguidés qui déjouent la guerre électronique russe. Le rapport de forces global reste favorable au Kremlin, numériquement et logistique­ment, mais chaque mètre conquis se paie d’un lourd tribut humain et matériel. En face, Kiev subit des pertes, mais sa posture défensive, ses nouvelles chaînes d’approvisionnement occidentales et son adaptation technologique freinent toute percée décisive : même à ce tempo, il faudrait des décennies à la Russie pour soumettre l’ensemble du territoire ukrainien.