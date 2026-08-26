CAMPAGNE SOUS TRES HAUTE TENSION
26 août 2026
Israël : "Bibi" à l'épreuve du 7-Octobre, de la Turquie, des juges… et des urnes
À deux mois des législatives israéliennes du 27 octobre, Benyamin Netanyahou recule dans les sondages face à Gadi Eisenkot, sur fond d'usure du pouvoir et de traumatisme persistant du 7-Octobre. Pendant que le procès pour corruption du premier ministre s'étire sans verdict attendu avant 2027, Israël joue une partie serrée en Syrie face aux ambitions turques. Le géopolitologue Frédéric Encel décrypte pour Atlantico les ressorts de cette campagne électorale sous très haute tension.
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MOTS-CLESIsraël , 7-octobre , élections , Benyamin Netanyahou , Gadi Eisenkot , Législatives , Turquie , Syrie
THEMATIQUESInternational
Frédéric Encel est Docteur en géopolitique (thèse consacrée à Jérusalem) habilité à diriger des recherches, professeur à Sciences-Po Paris et correspondant de l'Académie des Sciences morales et politiques. Il a fondé et anime les Rencontres géopolitiques annuelles de Trouville sur Mer (11è édition 2026 : "L'Europe sera-t-elle puissance ?". 18-20 septembre. Entrée libre).
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Frédéric Encel est Docteur en géopolitique (thèse consacrée à Jérusalem) habilité à diriger des recherches, professeur à Sciences-Po Paris et correspondant de l'Académie des Sciences morales et politiques. Il a fondé et anime les Rencontres géopolitiques annuelles de Trouville sur Mer (11è édition 2026 : "L'Europe sera-t-elle puissance ?". 18-20 septembre. Entrée libre).