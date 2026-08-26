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Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dépose son bulletin de vote au bureau de vote principal de son parti, le Likoud, lors des élections primaires précédant les élections législatives israéliennes d'octobre, à Jérusalem, le 17 août 2026.
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CAMPAGNE SOUS TRES HAUTE TENSION

26 août 2026

Israël : "Bibi" à l'épreuve du 7-Octobre, de la Turquie, des juges… et des urnes

À deux mois des législatives israéliennes du 27 octobre, Benyamin Netanyahou recule dans les sondages face à Gadi Eisenkot, sur fond d'usure du pouvoir et de traumatisme persistant du 7-Octobre. Pendant que le procès pour corruption du premier ministre s'étire sans verdict attendu avant 2027, Israël joue une partie serrée en Syrie face aux ambitions turques. Le géopolitologue Frédéric Encel décrypte pour Atlantico les ressorts de cette campagne électorale sous très haute tension.

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MOTS-CLES

Israël , 7-octobre , élections , Benyamin Netanyahou , Gadi Eisenkot , Législatives , Turquie , Syrie

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Encel

Frédéric Encel est Docteur en géopolitique (thèse consacrée à Jérusalem) habilité à diriger des recherches, professeur à Sciences-Po Paris et correspondant de l'Académie des Sciences morales et politiques. Il a fondé et anime les Rencontres géopolitiques annuelles de Trouville sur Mer (11è édition 2026 : "L'Europe sera-t-elle puissance ?". 18-20 septembre. Entrée libre).