CAMPAGNE SOUS TRES HAUTE TENSION

Israël : "Bibi" à l'épreuve du 7-Octobre, de la Turquie, des juges… et des urnes

À deux mois des législatives israéliennes du 27 octobre, Benyamin Netanyahou recule dans les sondages face à Gadi Eisenkot, sur fond d'usure du pouvoir et de traumatisme persistant du 7-Octobre. Pendant que le procès pour corruption du premier ministre s'étire sans verdict attendu avant 2027, Israël joue une partie serrée en Syrie face aux ambitions turques. Le géopolitologue Frédéric Encel décrypte pour Atlantico les ressorts de cette campagne électorale sous très haute tension.