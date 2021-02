Islam, djihadisme, salafisme, islamisme, islamo-gauchisme : comme dans le Covid-19, il y a des variants…

islam, religion, islamo-gauchisme, salafisme... petit dictionnaire

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L'islam est une religion née en Arabie il y a environ 13 siècles. Au fil des temps, elle a conquis à la pointe de l'épée une partie du monde. C'est ce que voulait son Prophète qui était un guerrier. Tel n'était pas le cas de ce benêt de Jésus qui s'est laissé crucifier plutôt que de prendre la tête d'une révolte des Juifs contre l'occupant romain.

Le djihadisme poursuit la mission du Prophète. Son but : établir sur Terre un califat islamique. Il n'a pas ménagé sa peine pour parvenir à ce but. Des centaines de têtes ont roulé sur les sols irakien et syrien. Mais les mécréants locaux, notamment Kurdes, aidés par les kouffars occidentaux ont eu provisoirement raison de lui.

Le salafisme propose une vision rigoriste de l'islam. Il préconise le respect à la lettre d'un livre écrit il y a 1.300 ans. Ce livre est issu directement de la main d'Allah. Le salafiste ne peut donc se soustraire à ses saintes paroles. C'est comme si les Juifs appliquaient la loi du talion telle qu'elle est mentionnée dans la Torah. Ou comme si des cathos-tradis allumaient des bûchers pour les hérétiques. Pour le moment, ils se contentent de la messe en latin...

L'islamisme offre une vision offensive et vigoureuse de l'islam. Certes, il n'arrive quand même pas à la perfection absolue du salafisme et regarde avec envie le djihadisme. Sans oser, le plus souvent, passer à l'action. Il comprend qu'on décapite pour punir les blasphémateurs. Rarement - mais ça arrive - il met la main à la pâte.

L'islamo-gauchisme n'est pas musulman. Il est de gauche ou d'extrême gauche. Traditionnellement attaché à la laïcité, il fait une exception pour l'islam. Car c'est la religion du prolétariat de substitution qu'il a déniché dans les banlieues. Le prolétariat, le vrai, ayant failli à sa mission rédemptrice pour apporter ses suffrages à Marine Le Pen.

Tout ça, ça en fait du monde. Beaucoup de monde. On constatera qu'entre ces différents concepts, il y a de multiples passerelles. On soulignera également que ça se passe dans un pays qu'on appelle la France...