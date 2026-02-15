POLITIQUE
"MERE DE LA NATION IRANIENNE"

15 février 2026

Iran : entretien exclusif avec l’impératrice d’Iran en exil, Farah Pahlavi, pour la sortie de ses "Mémoires"

L’impératrice d’Iran en exil, Farah Pahlavi, publie une nouvelle version de ses « Mémoires », qui vient de sortir chez XO éditions. Une pièce d’histoire qui permet de comprendre les véritables raisons de la révolution islamique de 1979, mais aussi les errements et les trahisons de ceux qui ont apporté leur soutien à l’ayatollah Khomeini. Au fil des pages, on découvre également la véritable personnalité de Mohammad Reza Shah, le dernier « roi des rois », critiqué pour son autoritarisme mais si attaché à son peuple qu’il a préféré quitter son pays pour éviter un bain de sang. Farah Pahlavi revient, avec beaucoup de dignité, sur la mort de ses deux enfants, et sur les massacres et les horreurs endurés actuellement par la population iranienne. Notre collaborateur, Emmanuel Razavi, l’a rencontrée peu avant la sortie de son livre. Il raconte.

A PROPOS DES AUTEURS
Farah Pahlavi

Farah Pahlavi est la dernière épouse de Mohammad Reza Pahlavi, le chah d'Iran.

Emmanuel Razavi

Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).

