"MERE DE LA NATION IRANIENNE"

15 février 2026

Iran : entretien exclusif avec l’impératrice d’Iran en exil, Farah Pahlavi, pour la sortie de ses "Mémoires"

L’impératrice d’Iran en exil, Farah Pahlavi, publie une nouvelle version de ses « Mémoires », qui vient de sortir chez XO éditions. Une pièce d’histoire qui permet de comprendre les véritables raisons de la révolution islamique de 1979, mais aussi les errements et les trahisons de ceux qui ont apporté leur soutien à l’ayatollah Khomeini. Au fil des pages, on découvre également la véritable personnalité de Mohammad Reza Shah, le dernier « roi des rois », critiqué pour son autoritarisme mais si attaché à son peuple qu’il a préféré quitter son pays pour éviter un bain de sang. Farah Pahlavi revient, avec beaucoup de dignité, sur la mort de ses deux enfants, et sur les massacres et les horreurs endurés actuellement par la population iranienne. Notre collaborateur, Emmanuel Razavi, l’a rencontrée peu avant la sortie de son livre. Il raconte.