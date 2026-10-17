POINT DE VUE
17 octobre 2026
Incendie d’un lycée privé à Bordeaux : et si cet événement révélait la cause profonde de la mobilisation des jeunes ?
Derrière les violences du mouvement lycéen de l'automne 2026 se cacherait un malaise plus profond : la fracture sociale grandissante entre enseignement public et privé. Une ségrégation scolaire silencieuse qui pourrait expliquer une partie des tensions actuelles.
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THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Vincent Tournier est maître de conférence de science politique à l’Institut d’études politiques de Grenoble.
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Vincent Tournier est maître de conférence de science politique à l’Institut d’études politiques de Grenoble.