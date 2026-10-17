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Un policier interroge un jeune dans une rue lors d’une manifestation devant le lycée Déodat, à Toulouse, le 15 octobre 2026, dans le cadre d’une mobilisation nationale des lycéens pour protester contre leurs conditions d’apprentissage.(Image d'illustration)
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POINT DE VUE

17 octobre 2026

Incendie d’un lycée privé à Bordeaux : et si cet événement révélait la cause profonde de la mobilisation des jeunes ?

Derrière les violences du mouvement lycéen de l'automne 2026 se cacherait un malaise plus profond : la fracture sociale grandissante entre enseignement public et privé. Une ségrégation scolaire silencieuse qui pourrait expliquer une partie des tensions actuelles.

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MOTS-CLES

manifestations , étudiants , révoltes , ras le bol , société , la France

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Vincent Tournier

Vincent Tournier est maître de conférence de science politique à l’Institut d’études politiques de Grenoble.

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