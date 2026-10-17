POINT DE VUE

Incendie d’un lycée privé à Bordeaux : et si cet événement révélait la cause profonde de la mobilisation des jeunes ?

Derrière les violences du mouvement lycéen de l'automne 2026 se cacherait un malaise plus profond : la fracture sociale grandissante entre enseignement public et privé. Une ségrégation scolaire silencieuse qui pourrait expliquer une partie des tensions actuelles.